Що ви мелете ви ж хіба вмієте
ну не достойні ви
та не маєте ви
- що сказати - мордою ліца нє вишел, от в спадщину трьоху і щобо одразу в Люксі- це по пацанськи, працювати, дбати про сім'ю, мріяти та досягати своїх мрій - не смішіть еліту
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 кві, 2021 19:39
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Що ви мелете ви ж хіба вмієте
ну не достойні ви
та не маєте ви
- що сказати - мордою ліца нє вишел, от в спадщину трьоху і щобо одразу в Люксі- це по пацанськи, працювати, дбати про сім'ю, мріяти та досягати своїх мрій - не смішіть еліту
Додано: Чет 01 кві, 2021 20:21
Це хто там по вашому по пацанськи хоче працювати? МОЖЕ ШВИДШЕ НА ХАЛЯВУ ЗАРОБЛЯТИ ( СКАЧУЧИ З ГІЛКИ НА ГІЛКУ ПИТАЮЧИ у всіх і кожного як йому на пічці лежати та грошенята з пасивного доходу в мішках рахувати ?))
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 01 кві, 2021 22:46, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 01 кві, 2021 21:18
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Золоті слова!
Як у воду дивитесь!
Звісно, якщо б мав на Авалон Люкс, то.... взяв би, наприклад, біля себе/біля ТРСК Спартака, па 800-900 в Грінвіль Парку, чи в Авалон Флексі : D
А Авалон Люкс - то мені просто "зайшов" його вигляд і те, що зелені багато навколо!(так в ютубі ролик про нього бачив - а сам біля нього не був)
Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:22
Ехххххх, все приходиться робити самому)))
Ну що, ніхто не хотів сфоткати НАЙКРАЩИЙ ЖК на Левандівці?
Може там все заморожено, чи взагалі, все розгорнуто бульдозером?!
І я казав, що до літа туди заїжджати не буду - а тепер, навіть не знаю, чи взагалі, треба туди пертися, якщо ВСЕ Є В ІНТЕРНЕТІ!
Тож, фотки з сайту забудовника, станом на березень!
(а всі ж пам'ятають мої фото за грудень, де був зведений ТІЛЬКИ не то паркінг, не то перший поверх)
Як бачимо - твердо будують 1 поверх в місяць!
І це - нормально! Так як вже рік, як всі забудовники сповільнити темпи будівництва.
Пам'ятаю, як Авалон гнав мій будинок(а вони, навіть, в неділю працювали) - то зводили 1,5-2пов в місяць - але це тоді був бум будівництва і всі гннали наввипередки
Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:27
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А якщо "Путін нападе" то що буде з вашим будівництвом як думаєте? Бо вже судячи по новинам росіяни голосно бряцають зброєю біля кордонів України.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:38
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Як нападе пуйло з неуспіха буде Успіх. Бо ціни зростуть одразу у нас.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:48
З задоволенням послухаю, що буде з київською нерухомістю пана із йордану, коли його випустять з бану ))))
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:49
Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:06
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Тут вже стільки матеріалу назбиралось, що сам Роберт Кіосакі нервово курить в стороні!
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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