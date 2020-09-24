RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 669670671672
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 19:39

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:посад високих не займаю, і не ай-ті.....і т.п. - а простий пересічний дрібний ФОП з дрібним мікробізнесом/самозайнятістю
Що ви мелете ви ж хіба вмієте
  roberto dark написав:вкрасти, замутити на схемах, отримати хабаря і навіть чим спекулювати обдурюючи тих хто меньш хитріший ніж ти сам
ну не достойні ви
  roberto dark написав:більш глибокого розуміння подібних філософських поглядів
та не маєте ви
  roberto dark написав:певний рівень культури, освіти та виховання
- що сказати - мордою ліца нє вишел, от в спадщину трьоху і щобо одразу в Люксі- це по пацанськи, працювати, дбати про сім'ю, мріяти та досягати своїх мрій - не смішіть еліту
Орендодавець
 
Повідомлень: 26
З нами з: 30.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 20:21

  Орендодавець написав:
  Успіх написав:посад високих не займаю, і не ай-ті.....і т.п. - а простий пересічний дрібний ФОП з дрібним мікробізнесом/самозайнятістю
Що ви мелете ви ж хіба вмієте
  roberto dark написав:вкрасти, замутити на схемах, отримати хабаря і навіть чим спекулювати обдурюючи тих хто меньш хитріший ніж ти сам
ну не достойні ви
  roberto dark написав:більш глибокого розуміння подібних філософських поглядів
та не маєте ви
  roberto dark написав:певний рівень культури, освіти та виховання
- що сказати - мордою ліца нє вишел, от в спадщину трьоху і щобо одразу в Люксі- це по пацанськи, працювати, дбати про сім'ю, мріяти та досягати своїх мрій - не смішіть еліту

Це хто там по вашому по пацанськи хоче працювати? МОЖЕ ШВИДШЕ НА ХАЛЯВУ ЗАРОБЛЯТИ ( СКАЧУЧИ З ГІЛКИ НА ГІЛКУ ПИТАЮЧИ у всіх і кожного як йому на пічці лежати та грошенята з пасивного доходу в мішках рахувати ?))
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 01 кві, 2021 22:46, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
 
Заблокований
Повідомлень: 83
З нами з: 04.06.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Орендодавець написав:Все повинно бути гармонійно, спокійно та по плану - мені підхід Долярчик подобається бо він планує - витрати, доходи, час та момент коли треба і що треба робити. і робить те, що може з тої кількості фінансів які має, мав би він на Авалон Люкс по 1800, впевнений, що взяв би щось попростіше по 900 і не смарт і не в Левандівці. Але як то кажуть - маємо - те що маємо

Золоті слова! :D
Як у воду дивитесь!
Звісно, якщо б мав на Авалон Люкс, то.... взяв би, наприклад, біля себе/біля ТРСК Спартака, па 800-900 в Грінвіль Парку, чи в Авалон Флексі : D

А Авалон Люкс - то мені просто "зайшов" його вигляд і те, що зелені багато навколо!(так в ютубі ролик про нього бачив - а сам біля нього не був)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 160
З нами з: 18.03.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:22

Ехххххх, все приходиться робити самому)))

  Успіх написав:Там може хтось буває на Левандівці, то хоч клацніть Долярчикову інвестицію і викладіть тут :)
Може там вже все заморожено і поросло бур'яном? :)

Ну що, ніхто не хотів сфоткати НАЙКРАЩИЙ ЖК на Левандівці?
Може там все заморожено, чи взагалі, все розгорнуто бульдозером?! :mrgreen:

І я казав, що до літа туди заїжджати не буду - а тепер, навіть не знаю, чи взагалі, треба туди пертися, якщо ВСЕ Є В ІНТЕРНЕТІ! :)
Тож, фотки з сайту забудовника, станом на березень!
(а всі ж пам'ятають мої фото за грудень, де був зведений ТІЛЬКИ не то паркінг, не то перший поверх)

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Як бачимо - твердо будують 1 поверх в місяць!
І це - нормально! Так як вже рік, як всі забудовники сповільнити темпи будівництва.

Пам'ятаю, як Авалон гнав мій будинок(а вони, навіть, в неділю працювали) - то зводили 1,5-2пов в місяць - але це тоді був бум будівництва і всі гннали наввипередки :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 160
З нами з: 18.03.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:27

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А якщо "Путін нападе" то що буде з вашим будівництвом як думаєте? Бо вже судячи по новинам росіяни голосно бряцають зброєю біля кордонів України. https://zaxid.net/ssha_priveli_viyska_v ... i_n1516701
roberto dark
 
Заблокований
Повідомлень: 83
З нами з: 04.06.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Як нападе пуйло з неуспіха буде Успіх. Бо ціни зростуть одразу у нас.
Ethereum
 
Повідомлень: 1500
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:48

  roberto dark написав:А якщо "Путін нападе" то що буде з вашим будівництвом як думаєте? Бо вже судячи по новинам росіяни голосно бряцають зброєю біля кордонів України. https://zaxid.net/ssha_priveli_viyska_v ... i_n1516701

З задоволенням послухаю, що буде з київською нерухомістю пана із йордану, коли його випустять з бану ))))
change_pm
 
Повідомлень: 3268
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:49

  Ethereum написав:Як нападе пуйло з неуспіха буде Успіх. Бо ціни зростуть одразу у нас.

Я колись писав, що купівля у Львові - це практично купівля у Польщі (якщо хтось нападе), але по ціні України )))
change_pm
 
Повідомлень: 3268
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 23:56

Чорного роберта заблокували - -1 еГсперт з спадковим люксом.
Тепер по суті - був сьогодні на Вільному Місті - перший раз помітив те, що є реальна проблема з парковкою - може хто підкаже чи вартує брати паркомісце, опишу своє бачення - дуже потрібна порада та підказка:
По плюсам:
- в ЖК закрита територія без авто
- шикарний підземний паркінг
- не погане розміщення ЖК
- "статусність" орендарів - квартира на 52 квадрати, до неї б пасував паркінг
- потенційна заселеність ЖК власниками
- розстрочка на 20 платежів
По мінусам
- ціна - 10000 мінімальна
- орендарі не часто бувають з авто і у них є потреба його паркувати
Не знаю я цього ринку та його специфіки, але на Буйка уже зараз не проїхати та не припаркувати хоч ЖК навіть не почали обживати - можливо хтось має міркування - я б був ДУЖЕ вдячний за думку.
Орендодавець
 
Повідомлень: 26
З нами з: 30.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 00:54

У вас 52 метри-ви мабуть плануєте здавати не менше ніж 10 000 без парковки,а за неї напевно мало накинуть.Імхо
У вас яка секція?
Sollentuna 80
 
Повідомлень: 102
З нами з: 02.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 669670671672
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 1015, 1016, 1017
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
10168 1334968
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 кві, 2021 18:05
choca
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 165, 166, 167
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1664 232590
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 кві, 2021 15:03
flyman
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 21, 22, 23
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
228 24049
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.