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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 670671672673
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 09:57

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Шановні, відмовте мене від вікінг парку. Дуже подобаються ті палуби з великими терасами. Єдине що зупиняє, так це район. Я його зовсім і не знаю, і на вигляд повний мрак. Але напевно через локацію ціна в тому вікінгу під'ємна. Розмірковую не під оренду, а для життя сім'єю.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 11:08

  Орендодавець написав:Чорного роберта заблокували - -1 еГсперт з спадковим люксом.
Тепер по суті - був сьогодні на Вільному Місті - перший раз помітив те, що є реальна проблема з парковкою - може хто підкаже чи вартує брати паркомісце, опишу своє бачення - дуже потрібна порада та підказка:
По плюсам:
- в ЖК закрита територія без авто
- шикарний підземний паркінг
- не погане розміщення ЖК
- "статусність" орендарів - квартира на 52 квадрати, до неї б пасував паркінг
- потенційна заселеність ЖК власниками
- розстрочка на 20 платежів
По мінусам
- ціна - 10000 мінімальна
- орендарі не часто бувають з авто і у них є потреба його паркувати
Не знаю я цього ринку та його специфіки, але на Буйка уже зараз не проїхати та не припаркувати хоч ЖК навіть не почали обживати - можливо хтось має міркування - я б був ДУЖЕ вдячний за думку.

Здача паркомісця дуже вигідна штука. Для прикладу Добра Оселя - там по 3 тис грн здають. І чим більша проблема з парковкою тим вигідніше його мати, як не орендаряи то іншому здасте. Ремонт там робити не потрібно і без меблів. Ідеальне вкладення
dinozavrik
 
Повідомлень: 1316
З нами з: 24.11.13
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  #<1 ... 670671672673
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