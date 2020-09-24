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Додано: Суб 03 кві, 2021 09:57
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Шановні, відмовте мене від вікінг парку. Дуже подобаються ті палуби з великими терасами. Єдине що зупиняє, так це район. Я його зовсім і не знаю, і на вигляд повний мрак. Але напевно через локацію ціна в тому вікінгу під'ємна. Розмірковую не під оренду, а для життя сім'єю.
Додано: Суб 03 кві, 2021 11:08
Здача паркомісця дуже вигідна штука. Для прикладу Добра Оселя - там по 3 тис грн здають. І чим більша проблема з парковкою тим вигідніше його мати, як не орендаряи то іншому здасте. Ремонт там робити не потрібно і без меблів. Ідеальне вкладення
Додано: Суб 03 кві, 2021 15:20
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Локація "середня".
Навіть, не знаю, що ще додати
(позаду нього ще шурують туєву хучу будинків)
Так, якщо адекватна ціна придбання його
Я вже писав тут 100500раз, що в моєму будинку, в підземному паркінгу, РОЗМІТКА ФАРБОЮ 3х4м коштує 220 000грн. і здати її - пишуть у Вайбері - можна +/- за 1500грн/міс.!
А тепер додайте до того, що в 150м знаходиться відкрита платна парковка(30грн, чи скільки там доба)
І ще додайте, що сусідні будинки(в Грінвілі) теж будують з підземними і наземними паркомісцями!
І ще додайте, що мій будинок - майже, довкола обліплено повністю тротуар(і то по два боки) автівками - тобто, люди сміливо свої автівки кидають довкола будинку!
А так, то ясень пень, якщо б можна було в моєму будинку здати за 3 000грн/міс, то я сам би прикупив 2 паркомісця, а не смарт на Левандівці на котловані!
Навіть, зараз є десь 10-15 паркомісць під продаж!
ДумайТЕ!
Додано: Суб 03 кві, 2021 15:32
Щось я дешево свій гараж здаю за 550грн, десь метрів 600 до,, Оселі Зла "буде.
Додано: Суб 03 кві, 2021 15:47
Мені теж сподобалася тераса. Думаю там для здачі ще взяти.
З мінусів великий роз'їзд.
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