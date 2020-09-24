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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 кві, 2021 09:57
Шановні, відмовте мене від вікінг парку. Дуже подобаються ті палуби з великими терасами. Єдине що зупиняє, так це район. Я його зовсім і не знаю, і на вигляд повний мрак. Але напевно через локацію ціна в тому вікінгу під'ємна. Розмірковую не під оренду, а для життя сім'єю.
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sailed
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Додано: Суб 03 кві, 2021 11:08
Орендодавець написав:
Чорного роберта заблокували - -1 еГсперт з спадковим люксом.
Тепер по суті - був сьогодні на Вільному Місті - перший раз помітив те, що є реальна проблема з парковкою - може хто підкаже чи вартує брати паркомісце, опишу своє бачення - дуже потрібна порада та підказка:
По плюсам:
- в ЖК закрита територія без авто
- шикарний підземний паркінг
- не погане розміщення ЖК
- "статусність" орендарів - квартира на 52 квадрати, до неї б пасував паркінг
- потенційна заселеність ЖК власниками
- розстрочка на 20 платежів
По мінусам
- ціна - 10000 мінімальна
- орендарі не часто бувають з авто і у них є потреба його паркувати
Не знаю я цього ринку та його специфіки, але на Буйка уже зараз не проїхати та не припаркувати хоч ЖК навіть не почали обживати - можливо хтось має міркування - я б був ДУЖЕ вдячний за думку.
Здача паркомісця дуже вигідна штука. Для прикладу Добра Оселя - там по 3 тис грн здають. І чим більша проблема з парковкою тим вигідніше його мати, як не орендаряи то іншому здасте. Ремонт там робити не потрібно і без меблів. Ідеальне вкладення
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dinozavrik
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Додано: Суб 03 кві, 2021 15:20
sailed написав:
Розмірковую не під оренду, а для життя сім'єю
Локація "середня".
Навіть, не знаю, що ще додати
(позаду нього ще шурують туєву хучу будинків)
dinozavrik написав:
Ідеальне вкладення
Так, якщо адекватна ціна придбання його
Я вже писав тут 100500раз, що в моєму будинку, в підземному паркінгу, РОЗМІТКА ФАРБОЮ 3х4м коштує 220 000грн. і здати її - пишуть у Вайбері - можна +/- за 1500грн/міс.!
А тепер додайте до того, що в 150м знаходиться відкрита платна парковка(30грн, чи скільки там доба)
І ще додайте, що сусідні будинки(в Грінвілі) теж будують з підземними і наземними паркомісцями!
І ще додайте, що мій будинок - майже, довкола обліплено повністю тротуар(і то по два боки) автівками - тобто, люди сміливо свої автівки кидають довкола будинку!
А так, то ясень пень, якщо б можна було в моєму будинку здати за 3 000грн/міс, то я сам би прикупив 2 паркомісця, а не смарт на Левандівці на котловані!
Навіть, зараз є десь 10-15 паркомісць під продаж!
ДумайТЕ!
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Додано: Суб 03 кві, 2021 15:32
dinozavrik написав: Орендодавець написав:
Чорного роберта заблокували - -1 еГсперт з спадковим люксом.
Тепер по суті - був сьогодні на Вільному Місті - перший раз помітив те, що є реальна проблема з парковкою - може хто підкаже чи вартує брати паркомісце, опишу своє бачення - дуже потрібна порада та підказка:
По плюсам:
- в ЖК закрита територія без авто
- шикарний підземний паркінг
- не погане розміщення ЖК
- "статусність" орендарів - квартира на 52 квадрати, до неї б пасував паркінг
- потенційна заселеність ЖК власниками
- розстрочка на 20 платежів
По мінусам
- ціна - 10000 мінімальна
- орендарі не часто бувають з авто і у них є потреба його паркувати
Не знаю я цього ринку та його специфіки, але на Буйка уже зараз не проїхати та не припаркувати хоч ЖК навіть не почали обживати - можливо хтось має міркування - я б був ДУЖЕ вдячний за думку.
Здача паркомісця дуже вигідна штука. Для прикладу Добра Оселя - там по 3 тис грн здають. І чим більша проблема з парковкою тим вигідніше його мати, як не орендаряи то іншому здасте. Ремонт там робити не потрібно і без меблів. Ідеальне вкладення
Щось я дешево свій гараж здаю за 550грн, десь метрів 600 до,, Оселі Зла "буде.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 15:47
sailed написав:
Шановні, відмовте мене від вікінг парку. Дуже подобаються ті палуби з великими терасами. Єдине що зупиняє, так це район. Я його зовсім і не знаю, і на вигляд повний мрак. Але напевно через локацію ціна в тому вікінгу під'ємна. Розмірковую не під оренду, а для життя сім'єю.
Мені теж сподобалася тераса. Думаю там для здачі ще взяти.
З мінусів великий роз'їзд.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 18:43
Ethereum написав: sailed написав:
Шановні, відмовте мене від вікінг парку. Дуже подобаються ті палуби з великими терасами. Єдине що зупиняє, так це район. Я його зовсім і не знаю, і на вигляд повний мрак. Але напевно через локацію ціна в тому вікінгу під'ємна. Розмірковую не під оренду, а для життя сім'єю.
Мені теж сподобалася тераса. Думаю там для здачі ще взяти.
З мінусів великий роз'їзд.
Великі тераси в українських погодних умовах будуть в основному покриватись брудом, снігом та шлейфом пилюки з палець товщиною. А спостерігати будете з них промзону на всі 4 сторони світу. Навіть не подумав би колись, що у тому районі взагалі колись буде хтось у здоровому глузді будувати житлові будинки, а ви про якісь тераси пишите.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 19:31
Успіх написав: sailed написав:
Розмірковую не під оренду, а для життя сім'єю
Локація "середня".
Навіть, не знаю, що ще додати
(позаду нього ще шурують туєву хучу будинків)
dinozavrik написав:
Ідеальне вкладення
Так, якщо адекватна ціна придбання його
Я вже писав тут 100500раз, що в моєму будинку, в підземному паркінгу, РОЗМІТКА ФАРБОЮ 3х4м коштує 220 000грн. і здати її - пишуть у Вайбері - можна +/- за 1500грн/міс.!
А тепер додайте до того, що в 150м знаходиться відкрита платна парковка(30грн, чи скільки там доба)
І ще додайте, що сусідні будинки(в Грінвілі) теж будують з підземними і наземними паркомісцями!
І ще додайте, що мій будинок - майже, довкола обліплено повністю тротуар(і то по два боки) автівками - тобто, люди сміливо свої автівки кидають довкола будинку!
А так, то ясень пень, якщо б можна було в моєму будинку здати за 3 000грн/міс, то я сам би прикупив 2 паркомісця, а не смарт на Левандівці на котловані!
Навіть, зараз є десь 10-15 паркомісць під продаж!
ДумайТЕ!
Тут я згоден з вами повністю. У мене в группі однієї із львівських квартир також постійно пропонуються паркомісця і навіть із сусідніх жк! Демпінгували вже до 1200 гривень на місяць, а бажающих немає бо навколо будинку кидать на халяву. В іншому безкоштовно ставлять в закритому дворі із воротами на пульті.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 20:01
Якраз про такі подвійні стандарти я постійно і кажу))))
зі. Скоро Роберт почне фото йогурта викладати))) чи, правільніше казати, маци)))
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