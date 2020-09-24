Додано: Суб 03 кві, 2021 15:20

sailed написав: Розмірковую не під оренду, а для життя сім'єю Розмірковую не під оренду, а для життя сім'єю

dinozavrik написав: Ідеальне вкладення Ідеальне вкладення

Локація "середня".Навіть, не знаю, що ще додати(позаду нього ще шурують туєву хучу будинків)Так, якщо адекватна ціна придбання йогоЯ вже писав тут 100500раз, що в моєму будинку, в підземному паркінгу, РОЗМІТКА ФАРБОЮ 3х4м коштує 220 000грн. і здати її - пишуть у Вайбері - можна +/- за 1500грн/міс.!А тепер додайте до того, що в 150м знаходиться відкрита платна парковка(30грн, чи скільки там доба)І ще додайте, що сусідні будинки(в Грінвілі) теж будують з підземними і наземними паркомісцями!І ще додайте, що мій будинок - майже, довкола обліплено повністю тротуар(і то по два боки) автівками - тобто, люди сміливо свої автівки кидають довкола будинку!А так, то ясень пень, якщо б можна було в моєму будинку здати за 3 000грн/міс, то я сам би прикупив 2 паркомісця, а не смарт на Левандівці на котловані!Навіть, зараз є десь 10-15 паркомісць під продаж!ДумайТЕ!