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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 кві, 2021 20:19
change_pm
Купити 150 м вiд 1.7 млн $ з ремонтом вiд забудовника, оренда 3000$ на мiс.
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roberto dark
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Додано: Нед 04 кві, 2021 00:40
roberto dark написав: Ethereum написав: sailed написав:
Шановні, відмовте мене від вікінг парку. Дуже подобаються ті палуби з великими терасами. Єдине що зупиняє, так це район. Я його зовсім і не знаю, і на вигляд повний мрак. Але напевно через локацію ціна в тому вікінгу під'ємна. Розмірковую не під оренду, а для життя сім'єю.
Мені теж сподобалася тераса. Думаю там для здачі ще взяти.
З мінусів великий роз'їзд.
Великі тераси в українських погодних умовах будуть в основному покриватись брудом, снігом та шлейфом пилюки з палець товщиною. А спостерігати будете з них промзону на всі 4 сторони світу. Навіть не подумав би колись, що у тому районі взагалі колись буде хтось у здоровому глузді будувати житлові будинки, а ви про якісь тераси пишите.
Херню не пиши. Місце не найгірше. Під здачу нормально. І де там промзона? Явно не львів'янин пише.
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Ethereum
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BIGor
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