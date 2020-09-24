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sailed написав:Шановні, відмовте мене від вікінг парку. Дуже подобаються ті палуби з великими терасами. Єдине що зупиняє, так це район. Я його зовсім і не знаю, і на вигляд повний мрак. Але напевно через локацію ціна в тому вікінгу під'ємна. Розмірковую не під оренду, а для життя сім'єю.
Мені теж сподобалася тераса. Думаю там для здачі ще взяти. З мінусів великий роз'їзд.
Великі тераси в українських погодних умовах будуть в основному покриватись брудом, снігом та шлейфом пилюки з палець товщиною. А спостерігати будете з них промзону на всі 4 сторони світу. Навіть не подумав би колись, що у тому районі взагалі колись буде хтось у здоровому глузді будувати житлові будинки, а ви про якісь тераси пишите.
Херню не пиши. Місце не найгірше. Під здачу нормально. І де там промзона? Явно не львів'янин пише.
ETHEREUM По такій ємоційній реакції можна зрозуміти що ТИ В ЦЕЙ НЕЛІКВІД В КЛОАЦІ ВЖЕ ВЛОШИВСЯ. З чим і поздоровляю. А тепер оголошую список впритул чи навколо цього твого "нормального" жк : ВАТ ПЛАСТИК, ЛЬВІВСЬКИЙ ФРЕЗЕРНИЙ ЗАВОД , ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД БУД МАТЕРІАЛІВ,ТОВ ЛЬВІВСЬКА ІЗОЛЯЦІЯ, ГАЛЕЛЕКТРОСЕРВІС,ТОВ ЗАХІДСПЕЦБУД, АВТОСЕРВІС 03, ЛЬВІВХОЛОД, ЛЬВІВСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ, ЛІДЕР-М ДРУК, РОЗТОЧКА І ШЛІФОВКА,АЗС УКРНАФТА, АЗС ANP та інші ангари та склади . Тобі мало ??? Під оренду нормально кажеш ? Будеш довго шукати лохів квартирантів на таку відстойну локацію. https://g.co/kgs/ih9Uyp ( там собі під пивас, повтикай на карту міста Львова. Може ще багато чого нового побачиш та коментарі адекватні почитаєш). Наприклад такий - "Не раджу. Будують в промзоні. Неподалік високовольтні вишки. Жахливе місце. Сама Зелена в цьому місці надзвичайно шумна, це ж магістральна вулиця - важкий транспорт вдень і вночі поруч з вашим житлом". P.S. Коли я був вже львів'янин і з гарними довгоногими дівчатами, часто "зажигали" на вулиці Зеленій неподалік від цієї промзони, у славнозвісному у минулому клубі "Сафарі", то тебе швидше всього ще й в проекті не було)).
Ну бенефіціари там якраз люди з Самопомочі, вони того не приховують) Там ще й порт поблизу буде будуватися я так розумію. Вантажних автівок буде ще більше їздити. Шкода що такий крутий проект в такому неоднозначному районі.