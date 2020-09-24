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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 671672673674
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:19

change_pm Купити 150 м вiд 1.7 млн $ з ремонтом вiд забудовника, оренда 3000$ на мiс. :wink:
roberto dark
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 00:40

  roberto dark написав:
  Ethereum написав:
  sailed написав:Шановні, відмовте мене від вікінг парку. Дуже подобаються ті палуби з великими терасами. Єдине що зупиняє, так це район. Я його зовсім і не знаю, і на вигляд повний мрак. Але напевно через локацію ціна в тому вікінгу під'ємна. Розмірковую не під оренду, а для життя сім'єю.


Мені теж сподобалася тераса. Думаю там для здачі ще взяти.
З мінусів великий роз'їзд.

Великі тераси в українських погодних умовах будуть в основному покриватись брудом, снігом та шлейфом пилюки з палець товщиною. А спостерігати будете з них промзону на всі 4 сторони світу. Навіть не подумав би колись, що у тому районі взагалі колись буде хтось у здоровому глузді будувати житлові будинки, а ви про якісь тераси пишите.


Херню не пиши. Місце не найгірше. Під здачу нормально. І де там промзона? Явно не львів'янин пише.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 02:17

ETHEREUM
По такій ємоційній реакції можна зрозуміти що ТИ В ЦЕЙ НЕЛІКВІД В КЛОАЦІ ВЖЕ ВЛОШИВСЯ. З чим і поздоровляю. А тепер оголошую список впритул чи навколо цього твого "нормального" жк : ВАТ ПЛАСТИК, ЛЬВІВСЬКИЙ ФРЕЗЕРНИЙ ЗАВОД , ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД БУД МАТЕРІАЛІВ,ТОВ ЛЬВІВСЬКА ІЗОЛЯЦІЯ, ГАЛЕЛЕКТРОСЕРВІС,ТОВ ЗАХІДСПЕЦБУД, АВТОСЕРВІС 03, ЛЬВІВХОЛОД, ЛЬВІВСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ, ЛІДЕР-М ДРУК, РОЗТОЧКА І ШЛІФОВКА,АЗС УКРНАФТА, АЗС ANP та інші ангари та склади . Тобі мало ??? Під оренду нормально кажеш ? Будеш довго шукати лохів квартирантів на таку відстойну локацію. https://g.co/kgs/ih9Uyp ( там собі під пивас, повтикай на карту міста Львова. Може ще багато чого нового побачиш та коментарі адекватні почитаєш). Наприклад такий - "Не раджу. Будують в промзоні. Неподалік високовольтні вишки. Жахливе місце. Сама Зелена в цьому місці надзвичайно шумна, це ж магістральна вулиця - важкий транспорт вдень і вночі поруч з вашим житлом". P.S. Коли я був вже львів'янин і з гарними довгоногими дівчатами, часто "зажигали" на вулиці Зеленій неподалік від цієї промзони, у славнозвісному у минулому клубі "Сафарі", то тебе швидше всього ще й в проекті не було)).
roberto dark
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 06:07

Зато с документами там все гаразд.Побудовано на місці мехколони №34 ,,Південьзахіделктромережбуду'', де Садік був головою правління якраз перед тим як стати перший раз мером.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 06:40

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ну бенефіціари там якраз люди з Самопомочі, вони того не приховують)
Там ще й порт поблизу буде будуватися я так розумію. Вантажних автівок буде ще більше їздити. Шкода що такий крутий проект в такому неоднозначному районі.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 07:48

  roberto dark написав:change_pm Купити 150 м вiд 1.7 млн $ з ремонтом вiд забудовника, оренда 3000$ на мiс. :wink:

Жестяка!

2% дохідність, менше ніж реальний інфлєц...

Як то кажуть, шляхи Яхве несповідимі...
Навряд чи хтось з нас поїде в Їзраїль, тягнути ярмо і копити 1.7 млн баксів...

Краще звалити в ОАЕ, хоч ти хто по вірі, а за менщі грощі купити таке саме + нульові податкі + нормальні з.п. чи можливості для бізнеса...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 10:23

  Успіх написав:
  ol_zy написав:Есть с з.п. около 5К на руки, думаю за 2К (сюда входит комуналка) учителя пойдут...

Ну, є вчителі, які максимально, у вільний час, займаються репетиторством(ті, що без дітей, або діти дорослі в них)
І виховательки, можуть бути з приватних садочків, де з/п значно вищі ;)

Таких учителей/воспитателей настолько мало, что я бы на них не ориентировался.
  Успіх написав:
  ol_zy написав:1. наоборот в основном хотят без ремонта, чтобы дешевле было на 10-15К, а ремонт как нибудь сами

Так - є багато і таких, але зараз, коли розвинулось лендлордство :) то думаю, що запит на "готове з ремонтом" був би!
Та й прості пересічні є такі, що хочуть купити і зразу заїхати жити, а не витрачати багато часу і нервів на ремонт.

Те что под сдачу приходят крутят носом и говорят, ну ваш ремонт надо переделывать (про реально дизайнерский дорогой мы не говорим, но за него переплачивать они тоже не готовы) в такое арендаторы не пойдут, так что или скидывайте цену или до свидания и уходят.
И простые есть, что хотят с ремонтом, но их очень мало, а квартир все больше и больше, но и они хотят цену как без ремонта чтоб была... (те что с реальными нормальными деньгами на однушку, а тем более смарт, особо не смотрят, хотят от 2 комнат минимум)
А новостроек где очереди на сдачу, пока не закончится стройка почти не реально продать, т.к. рядом через пару месяцев сдача, можно от застройщика купить раза в 2 дешевле вашей или же вокруг несколько десятков или сотен (зависит от размера комплекса) квартир продаются соседями ...
Не все так однозначно с большими комплексами с очередями особенно, если еще и район так себе.
Может через пару лет все и изменится в лучшую сторону - посмотрим, но пока реалии не очень.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 10:57

А чи взяв би Долярек цей дрібний Смарт?
https://myrealty.cc/p/%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B6%D0%BA-%D1%81%D1%96%D1%82%D1%96-%D1%80%D1%96%D0%B5%D0%BB-1-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%B4/
На скільки метр Долярикового смарта здорожчав?
Квесторе_поверніться
 
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