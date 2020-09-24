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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 кві, 2021 20:19
change_pm Купити 150 м вiд 1.7 млн $ з ремонтом вiд забудовника, оренда 3000$ на мiс.
Додано: Нед 04 кві, 2021 00:40
Херню не пиши. Місце не найгірше. Під здачу нормально. І де там промзона? Явно не львів'янин пише.
Додано: Нед 04 кві, 2021 02:17
ETHEREUM
По такій ємоційній реакції можна зрозуміти що ТИ В ЦЕЙ НЕЛІКВІД В КЛОАЦІ ВЖЕ ВЛОШИВСЯ. З чим і поздоровляю. А тепер оголошую список впритул чи навколо цього твого "нормального" жк : ВАТ ПЛАСТИК, ЛЬВІВСЬКИЙ ФРЕЗЕРНИЙ ЗАВОД , ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД БУД МАТЕРІАЛІВ,ТОВ ЛЬВІВСЬКА ІЗОЛЯЦІЯ, ГАЛЕЛЕКТРОСЕРВІС,ТОВ ЗАХІДСПЕЦБУД, АВТОСЕРВІС 03, ЛЬВІВХОЛОД, ЛЬВІВСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ, ЛІДЕР-М ДРУК, РОЗТОЧКА І ШЛІФОВКА,АЗС УКРНАФТА, АЗС ANP та інші ангари та склади . Тобі мало ??? Під оренду нормально кажеш ? Будеш довго шукати лохів квартирантів на таку відстойну локацію.
Додано: Нед 04 кві, 2021 06:07
Зато с документами там все гаразд.Побудовано на місці мехколони №34 ,,Південьзахіделктромережбуду'', де Садік був головою правління якраз перед тим як стати перший раз мером.
Додано: Нед 04 кві, 2021 06:40
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ну бенефіціари там якраз люди з Самопомочі, вони того не приховують)
Там ще й порт поблизу буде будуватися я так розумію. Вантажних автівок буде ще більше їздити. Шкода що такий крутий проект в такому неоднозначному районі.
Додано: Нед 04 кві, 2021 07:48
Жестяка!
2% дохідність, менше ніж реальний інфлєц...
Як то кажуть, шляхи Яхве несповідимі...
Навряд чи хтось з нас поїде в Їзраїль, тягнути ярмо і копити 1.7 млн баксів...
Краще звалити в ОАЕ, хоч ти хто по вірі, а за менщі грощі купити таке саме + нульові податкі + нормальні з.п. чи можливості для бізнеса...
Додано: Нед 04 кві, 2021 10:23
Таких учителей/воспитателей настолько мало, что я бы на них не ориентировался.
Те что под сдачу приходят крутят носом и говорят, ну ваш ремонт надо переделывать (про реально дизайнерский дорогой мы не говорим, но за него переплачивать они тоже не готовы) в такое арендаторы не пойдут, так что или скидывайте цену или до свидания и уходят.
И простые есть, что хотят с ремонтом, но их очень мало, а квартир все больше и больше, но и они хотят цену как без ремонта чтоб была... (те что с реальными нормальными деньгами на однушку, а тем более смарт, особо не смотрят, хотят от 2 комнат минимум)
А новостроек где очереди на сдачу, пока не закончится стройка почти не реально продать, т.к. рядом через пару месяцев сдача, можно от застройщика купить раза в 2 дешевле вашей или же вокруг несколько десятков или сотен (зависит от размера комплекса) квартир продаются соседями ...
Не все так однозначно с большими комплексами с очередями особенно, если еще и район так себе.
Может через пару лет все и изменится в лучшую сторону - посмотрим, но пока реалии не очень.
Додано: Нед 04 кві, 2021 10:57
А чи взяв би Долярек цей дрібний Смарт?
На скільки метр Долярикового смарта здорожчав?
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