Додано: Нед 04 кві, 2021 16:07

Квесторе_поверніться написав: А чи взяв би Долярек цей дрібний Смарт?

https://myrealty.cc/p/%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B6%D0%BA-%D1%81%D1%96%D1%82%D1%96-%D1%80%D1%96%D0%B5%D0%BB-1-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%B4/

На скільки метр Долярикового смарта здорожчав? А чи взяв би Долярек цей дрібний Смарт?На скільки метр Долярикового смарта здорожчав?

Ну дивіться - розпишу по пунктах, так як вже часто пишуть на Київській гілці, що - "Долярчик був правий/План Долярчика працює/Долярчик знову виграє/Долярчику знову пощастить" і т.п.Тож:1. Як бачимо, там 24м2, а в мене 27м2 - а при здачі в оренду(розглянемо приклад в одному будинку для рівності умов), то чел з 24м2 виставить свою за 7тис/міс. і я свою виставою за тіж 7тис/міс. - то яку виберуть орендарі?2. Всі ті найменші смарти(24м2) вікнами виходять на колію!- (а мій - ні)3. Не взяв би я його, по таких причинах(вже мовчу, що він менший, але дорожчий за мій):а) Не буду мати влітку коштів на повноцінний ремонт і меблі, а брати кредит на ремонт - не бачу сенсу!б) Куди поспішати? Ковід на вулиці і ще мінімум рік буде це "коронабєсіє"!Тож, цього року, там смарти будуть здавати пА 3-4-5К/міс.(через ковід йде зниження цін, або ціни стоятимуть на місці по оренді)А от вже через ~1,5р., коли все вже коронабєсіє "вляжеться" - вискочить на білому коні Успіх і покаже всім, по якій ціні треба здавати, чи продавати свою квіточку!А все тому, що Успіх -Думає!Діє!І обов'язково ще розБагатіє!(хоч вже, відносно пересічних - не є бідним! )