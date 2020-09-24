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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 кві, 2021 20:19
change_pm Купити 150 м вiд 1.7 млн $ з ремонтом вiд забудовника, оренда 3000$ на мiс.
Додано: Нед 04 кві, 2021 00:40
Херню не пиши. Місце не найгірше. Під здачу нормально. І де там промзона? Явно не львів'янин пише.
Додано: Нед 04 кві, 2021 02:17
ETHEREUM
По такій ємоційній реакції можна зрозуміти що ТИ В ЦЕЙ НЕЛІКВІД В КЛОАЦІ ВЖЕ ВЛОШИВСЯ. З чим і поздоровляю. А тепер оголошую список впритул чи навколо цього твого "нормального" жк : ВАТ ПЛАСТИК, ЛЬВІВСЬКИЙ ФРЕЗЕРНИЙ ЗАВОД , ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД БУД МАТЕРІАЛІВ,ТОВ ЛЬВІВСЬКА ІЗОЛЯЦІЯ, ГАЛЕЛЕКТРОСЕРВІС,ТОВ ЗАХІДСПЕЦБУД, АВТОСЕРВІС 03, ЛЬВІВХОЛОД, ЛЬВІВСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ, ЛІДЕР-М ДРУК, РОЗТОЧКА І ШЛІФОВКА,АЗС УКРНАФТА, АЗС ANP та інші ангари та склади . Тобі мало ??? Під оренду нормально кажеш ? Будеш довго шукати лохів квартирантів на таку відстойну локацію.
Додано: Нед 04 кві, 2021 06:07
Зато с документами там все гаразд.Побудовано на місці мехколони №34 ,,Південьзахіделктромережбуду'', де Садік був головою правління якраз перед тим як стати перший раз мером.
Додано: Нед 04 кві, 2021 06:40
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ну бенефіціари там якраз люди з Самопомочі, вони того не приховують)
Там ще й порт поблизу буде будуватися я так розумію. Вантажних автівок буде ще більше їздити. Шкода що такий крутий проект в такому неоднозначному районі.
Додано: Нед 04 кві, 2021 07:48
Жестяка!
2% дохідність, менше ніж реальний інфлєц...
Як то кажуть, шляхи Яхве несповідимі...
Навряд чи хтось з нас поїде в Їзраїль, тягнути ярмо і копити 1.7 млн баксів...
Краще звалити в ОАЕ, хоч ти хто по вірі, а за менщі грощі купити таке саме + нульові податкі + нормальні з.п. чи можливості для бізнеса...
Додано: Нед 04 кві, 2021 10:23
Таких учителей/воспитателей настолько мало, что я бы на них не ориентировался.
Те что под сдачу приходят крутят носом и говорят, ну ваш ремонт надо переделывать (про реально дизайнерский дорогой мы не говорим, но за него переплачивать они тоже не готовы) в такое арендаторы не пойдут, так что или скидывайте цену или до свидания и уходят.
И простые есть, что хотят с ремонтом, но их очень мало, а квартир все больше и больше, но и они хотят цену как без ремонта чтоб была... (те что с реальными нормальными деньгами на однушку, а тем более смарт, особо не смотрят, хотят от 2 комнат минимум)
А новостроек где очереди на сдачу, пока не закончится стройка почти не реально продать, т.к. рядом через пару месяцев сдача, можно от застройщика купить раза в 2 дешевле вашей или же вокруг несколько десятков или сотен (зависит от размера комплекса) квартир продаются соседями ...
Не все так однозначно с большими комплексами с очередями особенно, если еще и район так себе.
Может через пару лет все и изменится в лучшую сторону - посмотрим, но пока реалии не очень.
Додано: Нед 04 кві, 2021 10:57
А чи взяв би Долярек цей дрібний Смарт?
На скільки метр Долярикового смарта здорожчав?
Додано: Нед 04 кві, 2021 15:07
Не факт, що його інвестиція не стане як раз прикладом того, коли вже навіть в зданому будинку ціна майже такая сама в $, як була на котловані. Це ще якщо його смарт не припинять будувати ВЗАГАЛІ, на будь якому із етапів. Коли я запитав про "путін нападе", то це не був жарт, бо ескалація на сході приведете до різкого відтоку інвестицій з україни та зміни настрою покупців на внутрішньому РН в цілому по країні, що ми чітко бачили у 2015-2016 роках. Про те , що Львів - це ніби якась "західна фортеця" і тут буде все по іншому ( навіть враховуючи переселенців зі Сходу ) залишаються рожевими фантазіями тих, хто не розуміє елементарних законів економіки. Вперше з 2015 року: НБУ зафіксував відтік іноземних інвестицій з України...https://news.finance.ua/ua/news/-/49045 ... z-ukrayiny
Додано: Нед 04 кві, 2021 16:07
За крок до перевороту думок!©
Ну дивіться - розпишу по пунктах, так як вже часто пишуть на Київській гілці, що - "Долярчик був правий/План Долярчика працює/Долярчик знову виграє/Долярчику знову пощастить" і т.п.
Тож:
1. Як бачимо, там 24м2, а в мене 27м2 - а при здачі в оренду(розглянемо приклад в одному будинку для рівності умов), то чел з 24м2 виставить свою за 7тис/міс. і я свою виставою за тіж 7тис/міс. - то яку виберуть орендарі?
2. Всі ті найменші смарти(24м2) вікнами виходять на колію! - (а мій - ні)
3. Не взяв би я його, по таких причинах(вже мовчу, що він менший, але дорожчий за мій):
а) Не буду мати влітку коштів на повноцінний ремонт і меблі, а брати кредит на ремонт - не бачу сенсу!
б) Куди поспішати? Ковід на вулиці і ще мінімум рік буде це "коронабєсіє"!
Тож, цього року, там смарти будуть здавати пА 3-4-5К/міс.(через ковід йде зниження цін, або ціни стоятимуть на місці по оренді)
А от вже через ~1,5р., коли все вже коронабєсіє "вляжеться" - вискочить на білому коні Успіх і покаже всім, по якій ціні треба здавати, чи продавати свою квіточку!
А все тому, що Успіх -
Думає!
Діє!
І обов'язково ще розБагатіє!
(хоч вже, відносно пересічних - не є бідним! )
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