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"Коронобесіє скоро вляжеться" ? Ну..ну..Чув про це ще рік тому з кожного утюга. А ще як колись і вляжеться, то будуть єкономічні НАСЛІДКИ , особливо в країнах третього світу ( Слава Україні!!!) P.S.Мій родич здоровий молодий парубок лежить із двохстороннім запаленням легенів зараз в Україні в лікарні . Може і в коридорі, не знаю точно, бо місць казали немає де класти людей вже.