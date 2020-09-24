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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 672673674675
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:19

Долярчик збирає гроші на смарта:)
https://youtu.be/f0KHynMEpD4
Bolt
 
Повідомлень: 628
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:28

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

"Коронобесіє скоро вляжеться" ? Ну..ну..Чув про це ще рік тому з кожного утюга. А ще як колись і вляжеться, то будуть єкономічні НАСЛІДКИ , особливо в країнах третього світу ( Слава Україні!!!) P.S.Мій родич здоровий молодий парубок лежить із двохстороннім запаленням легенів зараз в Україні в лікарні . Може і в коридорі, не знаю точно, бо місць казали немає де класти людей вже.
roberto dark
 
Повідомлень: 92
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 07:27

Цікаво.За оренду смарта по вул.У.Кравченко(Сільмаш, поворот з Городоцькох на левандівський міст, хочуть 8,5кг(інд .опалення, підігрів підлоги)
А переїхати міст , можна в Долярчика буде його смарта орендувати за 3кГ.
Навіщо платити більше?!
Bolt
 
Повідомлень: 628
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:14

Ви оприділіться - або до розумних, або до красивих!©)))

Курча! :) Як я орієнтувався на ціну 7К/міс що принесе мій смарт, то тут був дикий візг, крик, плач/срач - що мій смарт буде здаватись за 3К, або максимум за 4-5К!
А тепер, коли я кажу - ну добре, на момені, через коронабєсіє, то можливо, що оренда і буде 4-5К, але це ТІЛЬКИ цього року!
А тут бац! - на тобі :) - за два кроки від Левандівського моста, ви мені озвучуєте ціну оренди смарта 8,5К!
8,5К/міс. Карл!!!
І то в гостру фазу лоХдауну!!! Карл!!!

Ви зробили мій день! :D
Пишіть ще! )))))
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Повідомлень: 179
З нами з: 18.03.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:23

  Успіх написав:Курча! :) Як я орієнтувався на ціну 7К/міс що принесе мій смарт, то тут був дикий візг, крик, плач/срач - що мій смарт буде здаватись за 3К, або максимум за 4-5К!
А тепер, коли я кажу - ну добре, на момені, через коронабєсіє, то можливо, що оренда і буде 4-5К, але це ТІЛЬКИ цього року!
А тут бац! - на тобі :) - за два кроки від Левандівського моста, ви мені озвучуєте ціну оренди смарта 8,5К!
8,5К/міс. Карл!!!
І то в гостру фазу лоХдауну!!! Карл!!!

Ви зробили мій день! :D
Пишіть ще! )))))

Підписаний на групу по нерухомості в Вайбері (24000 учасників), там такі пропозиції дають.Читаю, думаю, що я лошара- задешево здаю, потім захожу на ЛОХа, там реальність дещо інша і заспокоююсь.
Bolt
 
Повідомлень: 628
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:потім захожу на ЛОХа, там реальність дещо інша і заспокоююсь.

Якраз на ЛОХу - реальність спотворена!

п.с.
А можете дати посилання на ту групу?
І як ви на неї натрапили?
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Повідомлень: 179
З нами з: 18.03.21
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