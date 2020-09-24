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"Коронобесіє скоро вляжеться" ? Ну..ну..Чув про це ще рік тому з кожного утюга. А ще як колись і вляжеться, то будуть єкономічні НАСЛІДКИ , особливо в країнах третього світу ( Слава Україні!!!) P.S.Мій родич здоровий молодий парубок лежить із двохстороннім запаленням легенів зараз в Україні в лікарні . Може і в коридорі, не знаю точно, бо місць казали немає де класти людей вже.
Цікаво.За оренду смарта по вул.У.Кравченко(Сільмаш, поворот з Городоцькох на левандівський міст, хочуть 8,5кг(інд .опалення, підігрів підлоги) А переїхати міст , можна в Долярчика буде його смарта орендувати за 3кГ. Навіщо платити більше?!
Курча! Як я орієнтувався на ціну 7К/міс що принесе мій смарт, то тут був дикий візг, крик, плач/срач - що мій смарт буде здаватись за 3К, або максимум за 4-5К! А тепер, коли я кажу - ну добре, на момені, через коронабєсіє, то можливо, що оренда і буде 4-5К, але це ТІЛЬКИ цього року! А тут бац! - на тобі - за два кроки від Левандівського моста, ви мені озвучуєте ціну оренди смарта 8,5К! 8,5К/міс. Карл!!! І то в гостру фазу лоХдауну!!! Карл!!!
Успіх написав:Курча! Як я орієнтувався на ціну 7К/міс що принесе мій смарт, то тут був дикий візг, крик, плач/срач - що мій смарт буде здаватись за 3К, або максимум за 4-5К! А тепер, коли я кажу - ну добре, на момені, через коронабєсіє, то можливо, що оренда і буде 4-5К, але це ТІЛЬКИ цього року! А тут бац! - на тобі - за два кроки від Левандівського моста, ви мені озвучуєте ціну оренди смарта 8,5К! 8,5К/міс. Карл!!! І то в гостру фазу лоХдауну!!! Карл!!!
Ви зробили мій день! Пишіть ще! )))))
Підписаний на групу по нерухомості в Вайбері (24000 учасників), там такі пропозиції дають.Читаю, думаю, що я лошара- задешево здаю, потім захожу на ЛОХа, там реальність дещо інша і заспокоююсь.
Bolt написав:Цікаво.За оренду смарта по вул.У.Кравченко(Сільмаш, поворот з Городоцькох на левандівський міст, хочуть 8,5кг(інд .опалення, підігрів підлоги) А переїхати міст , можна в Долярчика буде його смарта орендувати за 3кГ. Навіщо платити більше?!
Bolt написав:Цікаво.За оренду смарта по вул.У.Кравченко(Сільмаш, поворот з Городоцькох на левандівський міст, хочуть 8,5кг(інд .опалення, підігрів підлоги) А переїхати міст , можна в Долярчика буде його смарта орендувати за 3кГ. Навіщо платити більше?!