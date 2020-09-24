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Bolt написав:Цікаво.За оренду смарта по вул.У.Кравченко(Сільмаш, поворот з Городоцькох на левандівський міст, хочуть 8,5кг(інд .опалення, підігрів підлоги) А переїхати міст , можна в Долярчика буде його смарта орендувати за 3кГ. Навіщо платити більше?!
Це мабуть будинок від Галжитлобуду на Уляни Кравченка 7, який я колись в 2015 році розглядав як одну із своїх інвестицій на котловані, по причині низької ціни, але пізніше знайшов кращий варіант. Отже арифметика проста тут. "Чорта лисого", а не 8500 вони получать за цю квартиру, коли є досить варіантів в кращих місцях, з нормальними ремонтами і технікою за цю сумму. Так що максимум 7500 гриваків. А тепер рахуємо, порівнюючи із смартом долярчика ( швидше всього ремонт і техніка в нього кращі не будуть чим на картинці ). За локацію -1500, за різницю в класі будинку (комфорт проти ядерного єконому) ще -1500, і метраж також стільки ж мінусуємо. Виходить ті ж самі 3000 як не крути, та ще треба квартиранта в ручку поцілувати , бо ще пару років будуть йому по голові довбати, стукати і шастати із мішками цементу під дверима робітники 14 квартир на поверсі !!! ( такого чуда ще не бачив в живу, якщо чесно)). Візуально і реально там метрів приблизно 45, бо такі однушки там і були по плануваннях в продажу.