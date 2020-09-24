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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 673674675676
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:40

  Bolt написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Bolt написав:Цікаво.За оренду смарта по вул.У.Кравченко(Сільмаш, поворот з Городоцькох на левандівський міст, хочуть 8,5кг(інд .опалення, підігрів підлоги)
А переїхати міст , можна в Долярчика буде його смарта орендувати за 3кГ.
Навіщо платити більше?!

А там не 50 метрів - за 8,5 тисяч?
В Долярека 27 - на 4,5 цілком потягне. :)
https://www.real-estate.lviv.ua/2633270 ... chniy.html

Там метраж не писало, але візуально до 30.

Це мабуть будинок від Галжитлобуду на Уляни Кравченка 7, який я колись в 2015 році розглядав як одну із своїх інвестицій на котловані, по причині низької ціни, але пізніше знайшов кращий варіант. Отже арифметика проста тут. "Чорта лисого", а не 8500 вони получать за цю квартиру, коли є досить варіантів в кращих місцях, з нормальними ремонтами і технікою за цю сумму. Так що максимум 7500 гриваків. А тепер рахуємо, порівнюючи із смартом долярчика ( швидше всього ремонт і техніка в нього кращі не будуть чим на картинці ). За локацію -1500, за різницю в класі будинку (комфорт проти ядерного єконому) ще -1500, і метраж також стільки ж мінусуємо. Виходить ті ж самі 3000 як не крути, та ще треба квартиранта в ручку поцілувати , бо ще пару років будуть йому по голові довбати, стукати і шастати із мішками цементу під дверима робітники 14 квартир на поверсі !!! ( такого чуда ще не бачив в живу, якщо чесно)). Візуально і реально там метрів приблизно 45, бо такі однушки там і були по плануваннях в продажу.
roberto dark
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

https://dou.ua/forums/topic/23346/#1451755
Левандивка. Наглухо отобьет глупые закидоны про мимимишный город.
flyman
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  #<1 ... 673674675676
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