Додано: Пон 05 кві, 2021 13:40

Bolt написав: Квесторе_поверніться написав: Bolt написав: Цікаво.За оренду смарта по вул.У.Кравченко(Сільмаш, поворот з Городоцькох на левандівський міст, хочуть 8,5кг(інд .опалення, підігрів підлоги)

А переїхати міст , можна в Долярчика буде його смарта орендувати за 3кГ.

Навіщо платити більше?! Цікаво.За оренду смарта по вул.У.Кравченко(Сільмаш, поворот з Городоцькох на левандівський міст, хочуть 8,5кг(інд .опалення, підігрів підлоги)А переїхати міст , можна в Долярчика буде його смарта орендувати за 3кГ.Навіщо платити більше?!

А там не 50 метрів - за 8,5 тисяч?

В Долярека 27 - на 4,5 цілком потягне.

https://www.real-estate.lviv.ua/2633270 ... chniy.html А там не 50 метрів - за 8,5 тисяч?В Долярека 27 - на 4,5 цілком потягне.

Там метраж не писало, але візуально до 30. Там метраж не писало, але візуально до 30.

Це мабуть будинок від Галжитлобуду на Уляни Кравченка 7, який я колись в 2015 році розглядав як одну із своїх інвестицій на котловані, по причині низької ціни, але пізніше знайшов кращий варіант. Отже арифметика проста тут. "Чорта лисого", а не 8500 вони получать за цю квартиру, коли є досить варіантів в кращих місцях, з нормальними ремонтами і технікою за цю сумму. Так що максимум 7500 гриваків. А тепер рахуємо, порівнюючи із смартом долярчика ( швидше всього ремонт і техніка в нього кращі не будуть чим на картинці ). За локацію -1500, за різницю в класі будинку (комфорт проти ядерного єконому) ще -1500, і метраж також стільки ж мінусуємо. Виходить ті ж самі 3000 як не крути, та ще треба квартиранта в ручку поцілувати , бо ще пару років будуть йому по голові довбати, стукати і шастати із мішками цементу під дверима робітники 14 квартир на поверсі !!! ( такого чуда ще не бачив в живу, якщо чесно)). Візуально і реально там метрів приблизно 45, бо такі однушки там і були по плануваннях в продажу.