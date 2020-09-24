Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Цікаво.За оренду смарта по вул.У.Кравченко(Сільмаш, поворот з Городоцькох на левандівський міст, хочуть 8,5кг(інд .опалення, підігрів підлоги) А переїхати міст , можна в Долярчика буде його смарта орендувати за 3кГ. Навіщо платити більше?!
Це мабуть будинок від Галжитлобуду на Уляни Кравченка 7, який я колись в 2015 році розглядав як одну із своїх інвестицій на котловані, по причині низької ціни, але пізніше знайшов кращий варіант. Отже арифметика проста тут. "Чорта лисого", а не 8500 вони получать за цю квартиру, коли є досить варіантів в кращих місцях, з нормальними ремонтами і технікою за цю сумму. Так що максимум 7500 гриваків. А тепер рахуємо, порівнюючи із смартом долярчика ( швидше всього ремонт і техніка в нього кращі не будуть чим на картинці ). За локацію -1500, за різницю в класі будинку (комфорт проти ядерного єконому) ще -1500, і метраж також стільки ж мінусуємо. Виходить ті ж самі 3000 як не крути, та ще треба квартиранта в ручку поцілувати , бо ще пару років будуть йому по голові довбати, стукати і шастати із мішками цементу під дверима робітники 14 квартир на поверсі !!! ( такого чуда ще не бачив в живу, якщо чесно)). Візуально і реально там метрів приблизно 45, бо такі однушки там і були по плануваннях в продажу.
Там і твій комент прочитав.)) Ну з водою у Франківському районі вже добре, квартиранти кажуть, що крани рве, та й фільтри обратного осмосу ніхто не відміняв. Так само із сміттям проблему тимчасово ніби порішали. Контингент рагульський то дійсно проблема, особливо ті що понаїхали та корчать із себе тих "хто вище пересічних")). Дуже адекватний до речі коментар із тої гілки - З районів дуже не рекомендую Сихів та Галицьке перехрестя, це спальники на окраїнах міста і в центр доведеться їхати від 30 до 60 хвилин, залежно від розсташування офісу та настрою маршрутчика. Левандівка теж досить сумнівний варіант в силу її відрізаності від міста та контингенту. Не знаю як ситуація з останнім зараз, але колись там можна було легко нарватись на проблеми. Норм район це Кульпарківська, Любінська та район вулиць Володимира Великого і Наукової. Ну і райони біля центру, окрім Підзамче. Якраз зараз міняю квартиру, на Залізничній (район вокзалу і офісів Епаму) двушку в новобудові пропонували за 300. Ще був варіант біля собору Ольги і Єлизавети за ту ж суму. Автономне опалення, норм. нові меблі та ремонт.
У мене знайомий подібну конурку біля 30м кв здає за 300$ у Киеві, в новенькому та гарненькому жк Комфорт-таун від Кану із середнім ремонтом та меблями ( бачив на фото) . Так от розповідав, що в житті більше не купить смарта, бо то за 2 роки 4 квартиранти помінялись і це постійно паузи між здачею, нові люди, бігання за оплатою і головна біль. А причина казав в тому, що на смарт ведутся в основному неплатоспроможні і навіть вони швидко розуміють, що в будці жити не комфортно. При першій можливості переїзжають на повноцінну однушку.
roberto dark написав:. Так от розповідав, що в житті більше не купить смарта
Та йой! Та як буде дуже зле - то продам, та й "дєлов то" Тим паче, що ціна питання - відносно, НЕ велика і повернути , як МІНІМУМ свої кошти - "омно вопрос"! А ви тут всі так за це переймаєтесь, якби я вклав 2-3 лями, а повернути й половини не можу))))))
п.с. Та й може вже досить про ту Левандівку? Ця гілка на більш розширені теми, ніж просто "життя навколо Левандівського мосту"!
Там і твій комент прочитав.)) Ну з водою у Франківському районі вже добре, квартиранти кажуть, що крани рве, та й фільтри обратного осмосу ніхто не відміняв. Так само із сміттям проблему тимчасово ніби порішали. Контингент рагульський то дійсно проблема, особливо ті що понаїхали та корчать із себе тих "хто вище пересічних")). Дуже адекватний до речі коментар із тої гілки - З районів дуже не рекомендую Сихів та Галицьке перехрестя, це спальники на окраїнах міста і в центр доведеться їхати від 30 до 60 хвилин, залежно від розсташування офісу та настрою маршрутчика. Левандівка теж досить сумнівний варіант в силу її відрізаності від міста та контингенту. Не знаю як ситуація з останнім зараз, але колись там можна було легко нарватись на проблеми. Норм район це Кульпарківська, Любінська та район вулиць Володимира Великого і Наукової. Ну і райони біля центру, окрім Підзамче. Якраз зараз міняю квартиру, на Залізничній (район вокзалу і офісів Епаму) двушку в новобудові пропонували за 300. Ще був варіант біля собору Ольги і Єлизавети за ту ж суму. Автономне опалення, норм. нові меблі та ремонт.
Колись знімав у 2008 р. 2к (1 кімната була зачинена) за 150у.е. недалеко від Південного ринку і Кульпарківської. Щось не сильно так оренда і виросла, всього в 2 рази за 13 років. В середньому 5.5% за рік. Чи я помиляюсь?
Там і твій комент прочитав.)) Ну з водою у Франківському районі вже добре, квартиранти кажуть, що крани рве, та й фільтри обратного осмосу ніхто не відміняв. Так само із сміттям проблему тимчасово ніби порішали. Контингент рагульський то дійсно проблема, особливо ті що понаїхали та корчать із себе тих "хто вище пересічних")). Дуже адекватний до речі коментар із тої гілки - З районів дуже не рекомендую Сихів та Галицьке перехрестя, це спальники на окраїнах міста і в центр доведеться їхати від 30 до 60 хвилин, залежно від розсташування офісу та настрою маршрутчика. Левандівка теж досить сумнівний варіант в силу її відрізаності від міста та контингенту. Не знаю як ситуація з останнім зараз, але колись там можна було легко нарватись на проблеми. Норм район це Кульпарківська, Любінська та район вулиць Володимира Великого і Наукової. Ну і райони біля центру, окрім Підзамче. Якраз зараз міняю квартиру, на Залізничній (район вокзалу і офісів Епаму) двушку в новобудові пропонували за 300. Ще був варіант біля собору Ольги і Єлизавети за ту ж суму. Автономне опалення, норм. нові меблі та ремонт.
Колись знімав у 2008 р. 2к (1 кімната була зачинена) за 150у.е. недалеко від Південного ринку і Кульпарківської. Щось не сильно так оренда і виросла, всього в 2 рази за 13 років. В середньому 5.5% за рік. Чи я помиляюсь?
Мені оренди з моєї двухи біля Океану навіть на тиждень не вистачає