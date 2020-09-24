Успіх написав: flyman написав: Квесторе_поверніться написав:А чи взяв би Долярек цей дрібний Смарт?https://myrealty.cc/p/%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B6%D0%BA-%D1%81%D1%96%D1%82%D1%96-%D1%80%D1%96%D0%B5%D0%BB-1-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%B4/На скільки метр Долярикового смарта здорожчав?Я Успіху Долярчику не раз писав, що він переплатив за дериватив на бетон.Ха-ха©Якщо там 24м2 па 16 500дол, то моя тоді буде коштувати(відносно цієї ціни розділеної на М2) 18 500дол. що дорівнює профіту 2 500дол. за 4 місяці!!!
flyman написав: Квесторе_поверніться написав:А чи взяв би Долярек цей дрібний Смарт?https://myrealty.cc/p/%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B6%D0%BA-%D1%81%D1%96%D1%82%D1%96-%D1%80%D1%96%D0%B5%D0%BB-1-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%B4/На скільки метр Долярикового смарта здорожчав?Я Успіху Долярчику не раз писав, що він переплатив за дериватив на бетон.
Квесторе_поверніться написав:А чи взяв би Долярек цей дрібний Смарт?https://myrealty.cc/p/%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B6%D0%BA-%D1%81%D1%96%D1%82%D1%96-%D1%80%D1%96%D0%B5%D0%BB-1-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%B4/На скільки метр Долярикового смарта здорожчав?
roberto dark написав:на моменті ти не в не профіті, а швидше в попандосі))