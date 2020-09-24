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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 674675676677
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:00

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:А чи взяв би Долярек цей дрібний Смарт?
https://myrealty.cc/p/%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B6%D0%BA-%D1%81%D1%96%D1%82%D1%96-%D1%80%D1%96%D0%B5%D0%BB-1-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%B4/
На скільки метр Долярикового смарта здорожчав?

Я Успіху Долярчику не раз писав, що він переплатив за дериватив на бетон.

Ха-ха©
Якщо там 24м2 па 16 500дол, то моя тоді буде коштувати(відносно цієї ціни розділеної на М2) 18 500дол. :!: що дорівнює профіту 2 500дол. за 4 місяці!!! :mrgreen:

Беручи до уваги, що здача твого смарту на рік пізніше, і те що Львів в локдауні зараз, то на моменті ти не в не профіті, а швидше в попандосі))
roberto dark
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:на моменті ти не в не профіті, а швидше в попандосі))
Це успіх :!:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 07:00

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:А чи взяв би Долярек цей дрібний Смарт?
https://myrealty.cc/p/%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B6%D0%BA-%D1%81%D1%96%D1%82%D1%96-%D1%80%D1%96%D0%B5%D0%BB-1-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%B4/
На скільки метр Долярикового смарта здорожчав?

Я Успіху Долярчику не раз писав, що він переплатив за дериватив на бетон.

Ха-ха©
Якщо там 24м2 па 16 500дол, то моя тоді буде коштувати(відносно цієї ціни розділеної на М2) 18 500дол. :!: що дорівнює профіту 2 500дол. за 4 місяці!!! :mrgreen:

фіксуй!
flyman
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  #<1 ... 674675676677
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