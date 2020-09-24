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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 675676677678>
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:00

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:А чи взяв би Долярек цей дрібний Смарт?
https://myrealty.cc/p/%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B6%D0%BA-%D1%81%D1%96%D1%82%D1%96-%D1%80%D1%96%D0%B5%D0%BB-1-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%B4/
На скільки метр Долярикового смарта здорожчав?

Я Успіху Долярчику не раз писав, що він переплатив за дериватив на бетон.

Ха-ха©
Якщо там 24м2 па 16 500дол, то моя тоді буде коштувати(відносно цієї ціни розділеної на М2) 18 500дол. :!: що дорівнює профіту 2 500дол. за 4 місяці!!! :mrgreen:

Беручи до уваги, що здача твого смарту на рік пізніше, і те що Львів в локдауні зараз, то на моменті ти не в не профіті, а швидше в попандосі))
roberto dark
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:на моменті ти не в не профіті, а швидше в попандосі))
Це успіх :!:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 07:00

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:А чи взяв би Долярек цей дрібний Смарт?
https://myrealty.cc/p/%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B6%D0%BA-%D1%81%D1%96%D1%82%D1%96-%D1%80%D1%96%D0%B5%D0%BB-1-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%B4/
На скільки метр Долярикового смарта здорожчав?

Я Успіху Долярчику не раз писав, що він переплатив за дериватив на бетон.

Ха-ха©
Якщо там 24м2 па 16 500дол, то моя тоді буде коштувати(відносно цієї ціни розділеної на М2) 18 500дол. :!: що дорівнює профіту 2 500дол. за 4 місяці!!! :mrgreen:

фіксуй!
flyman
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2
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:55

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:фіксуй!

Фіксану, коли ціна мого смарту засвітить на табло 28-30К$!
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:45

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

То що краще:
Напрягтись з майбутнім ремонтом/пришвидшити його і пробувати здати в грудні-січні - в "мертвий сезон"?
Чи, розтягнути задоволення(ремонт) і вже здати в березні?

Що порадите, панове?
(тільки постарайтесь без підколок відповісти) :)
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:00

Робити ремонт зимою-великий перерозхід газу це мінус
В Епіцентрі святкові знижки-це плюс
Sollentuna 80
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:03

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З мого досвіду краще в грудні. Як зараз можу зрозуміти (за пеленою незрозумілого сарказму та еГспертності) зараз ситуація гірша, хоча тут не зрозуміло що превалює - сезонність чи ковідність
Орендодавець
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:04

Sollentuna 80
До тухіса їх знижки - як правило завжди можна дешевше за них знайти. До того ж мінусом реонтів в зимовий період є логістика та час - все не так сохне, гріється
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:05

Зробити ремонт все рівно треба спалювати а як не починати зимою можна і не вкл.котла
Sollentuna 80
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:06

Читаю коменти інших учасників - скільки жовчі та непотрібного сарказму котрий межує з хамством - можна дискусію провадити в цивілізоване русло - краще скажіть яка зараз альтернатива нерухомості при наявності вільних коштів? І як Ви диверсифікуєте свої заощадження (якщо вони у Вас, звичайно, є)?
Востаннє редагувалось Орендодавець в Вів 06 кві, 2021 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Орендодавець
 
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