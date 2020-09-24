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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 05 кві, 2021 22:00
Успіх написав: flyman написав:
Я Успіху Долярчику не раз писав, що він переплатив за дериватив на бетон.
Ха-ха©
Якщо там 24м2 па 16 500дол, то моя тоді буде коштувати(відносно цієї ціни розділеної на М2) 18 500дол. що дорівнює профіту 2 500дол. за 4 місяці!!!
Беручи до уваги, що здача твого смарту на рік пізніше, і те що Львів в локдауні зараз, то на моменті ти не в не профіті, а швидше в попандосі))
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Додано: Вів 06 кві, 2021 07:00
Успіх написав: flyman написав:
Я Успіху Долярчику не раз писав, що він переплатив за дериватив на бетон.
Ха-ха©
Якщо там 24м2 па 16 500дол, то моя тоді буде коштувати(відносно цієї ціни розділеної на М2) 18 500дол. що дорівнює профіту 2 500дол. за 4 місяці!!!
фіксуй!
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flyman
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:55
flyman написав:
фіксуй!
Фіксану, коли ціна мого смарту засвітить на табло 28-30К$!
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Додано: Вів 06 кві, 2021 11:45
То що краще:
Напрягтись з майбутнім ремонтом/пришвидшити його і пробувати здати в грудні-січні - в "мертвий сезон"?
Чи, розтягнути задоволення(ремонт) і вже здати в березні?
Що порадите, панове?
(тільки постарайтесь без підколок відповісти)
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:00
Робити ремонт зимою-великий перерозхід газу це мінус
В Епіцентрі святкові знижки-це плюс
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Sollentuna 80
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:03
Успіх
З мого досвіду краще в грудні. Як зараз можу зрозуміти (за пеленою незрозумілого сарказму та еГспертності) зараз ситуація гірша, хоча тут не зрозуміло що превалює - сезонність чи ковідність
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:04
Sollentuna 80
До тухіса їх знижки - як правило завжди можна дешевше за них знайти. До того ж мінусом реонтів в зимовий період є логістика та час - все не так сохне, гріється
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:05
Зробити ремонт все рівно треба спалювати а як не починати зимою можна і не вкл.котла
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:06
Читаю коменти інших учасників - скільки жовчі та непотрібного сарказму котрий межує з хамством - можна дискусію провадити в цивілізоване русло - краще скажіть яка зараз альтернатива нерухомості при наявності вільних коштів? І як Ви диверсифікуєте свої заощадження (якщо вони у Вас, звичайно, є)?
Востаннє редагувалось Орендодавець
в Вів 06 кві, 2021 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Орендодавець
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