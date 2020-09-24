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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 кві, 2021 12:14
Все вірно не сохне котел працює круглодобово на троєчці, майстри не хочуть чекати заки добре висхне-копійку терять
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Sollentuna 80
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:17
Ризики завжди є і будуть-альтернативи нема
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Sollentuna 80
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:21
В 15-16р.теж не все було однозначно.Боялись брати-варіантів тисячі до 15000 за метр. $=27+
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Sollentuna 80
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:32
Диверсифікації невеличка частина крипта,велика частина якісна нова нерухомість. Горизонт-5+ років
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Sollentuna 80
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:33
Орендодавець написав:
Читаю коменти інших учасників - скільки жовчі та непотрібного сарказму котрий межує з хамством - можна дискусію провадити в цивілізоване русло - краще скажіть яка зараз альтернатива нерухомості при наявності вільних коштів? І як Ви диверсифікуєте свої заощадження (якщо вони у Вас, звичайно, є)?
-> viewtopic.php?p=5198916#p5198916
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greenozon
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:39
Фізичне золото ,срібло на любітеля враховувати срібла тре кілограми десь тримати
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Sollentuna 80
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Додано: Вів 06 кві, 2021 13:14
Ще є земля по 2000 $ газу на перспективу
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Sollentuna 80
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Додано: Вів 06 кві, 2021 13:15
За гектар
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Sollentuna 80
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Додано: Вів 06 кві, 2021 16:27
Орендодавець написав:
Читаю коменти інших учасників - скільки жовчі та непотрібного сарказму котрий межує з хамством - можна дискусію провадити в цивілізоване русло - краще скажіть яка зараз альтернатива нерухомості при наявності вільних коштів? І як Ви диверсифікуєте свої заощадження (якщо вони у Вас, звичайно, є)?
до ляма гриши депозити,
від ляма, можна ОВДП,
валюта,
земля,
крипта (1..5% активів)
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flyman
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Додано: Вів 06 кві, 2021 17:15
Долярчику, насправді я тобі дуже вдячний за цю гілку. З того часу як її почав читати, комедії вже не дивлюся .))
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roberto dark
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Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor
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