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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 675676677678
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:14

Все вірно не сохне котел працює круглодобово на троєчці, майстри не хочуть чекати заки добре висхне-копійку терять
Sollentuna 80
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:17

Ризики завжди є і будуть-альтернативи нема
Sollentuna 80
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:21

В 15-16р.теж не все було однозначно.Боялись брати-варіантів тисячі до 15000 за метр. $=27+
Sollentuna 80
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:32

Диверсифікації невеличка частина крипта,велика частина якісна нова нерухомість. Горизонт-5+ років
Sollentuna 80
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:33

  Орендодавець написав:Читаю коменти інших учасників - скільки жовчі та непотрібного сарказму котрий межує з хамством - можна дискусію провадити в цивілізоване русло - краще скажіть яка зараз альтернатива нерухомості при наявності вільних коштів? І як Ви диверсифікуєте свої заощадження (якщо вони у Вас, звичайно, є)?


-> viewtopic.php?p=5198916#p5198916
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:39

Фізичне золото ,срібло на любітеля враховувати срібла тре кілограми десь тримати
Sollentuna 80
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:14

Ще є земля по 2000 $ газу на перспективу
Sollentuna 80
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:15

За гектар
Sollentuna 80
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:27

  Орендодавець написав:Читаю коменти інших учасників - скільки жовчі та непотрібного сарказму котрий межує з хамством - можна дискусію провадити в цивілізоване русло - краще скажіть яка зараз альтернатива нерухомості при наявності вільних коштів? І як Ви диверсифікуєте свої заощадження (якщо вони у Вас, звичайно, є)?

до ляма гриши депозити,
від ляма, можна ОВДП,
валюта,
земля,
крипта (1..5% активів)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:15

Долярчику, насправді я тобі дуже вдячний за цю гілку. З того часу як її почав читати, комедії вже не дивлюся .))
roberto dark
 
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