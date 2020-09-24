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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 кві, 2021 00:27
Sollentuna 80 написав:
Робити ремонт зимою-великий перерозхід газу це мінус
В Епіцентрі святкові знижки-це плюс
поставить тепловентилятор и сохнуть будет быстрее и экономнее чем газом. Уходя ставить на минимум, а приходя на комфорт. Нагревает быстро, на смарт и одного на 2кВт хватит. Главное, чтобы электрика уже была по бытовому тарифу, а не от застройщика по пром.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 08:52
1.А як не смарт?
2.По газу можна буде зафіксувати тариф по 7+ (Нафтогаз)
Електрика-літом 2-2.5 за кВт
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Sollentuna 80
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Додано: Сер 07 кві, 2021 09:51
Sollentuna 80 написав:
1.А як не смарт?
2.По газу можна буде зафіксувати тариф по 7+ (Нафтогаз)
Електрика-літом 2-2.5 за кВт
Вартість опалення на час ремонту, відносно всіх інших витрат - можна навіть не брати до уваги. А якщо вже про це перейматись, "що не сохне" то для цього є осушувачі повітря
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dinozavrik
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Додано: Сер 07 кві, 2021 10:19
В мене як майстри в березні почали будинок штукатурити, то в кімнату ставили дві кіловатки , які працювали онлайн, + вдень на пару годин депловентилятор.Тоді десь кіловат шістьсот напалили , а потім значно потеплішало на вулиці.Точно не скажу , але в 2010 кіловатт коштував 40 коп
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BIGor
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