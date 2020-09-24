Додано: Сер 07 кві, 2021 10:27

ol_zy написав: поставить тепловентилятор и сохнуть будет быстрее поставить тепловентилятор и сохнуть будет быстрее

ol_zy написав: Главное, чтобы электрика уже была по бытовому тарифу, а не от застройщика по пром Главное, чтобы электрика уже была по бытовому тарифу, а не от застройщика по пром

2р. тому, коли робив ремонт на 53м2 - а починав я з електрики, ще в лютому місяці, то тепловентилятор(в народі кажуть "дуйка") приніс зразу!А тут - пІчалька...Забудовник гучно рекламував, що двозонні лічильнии будуть і дотримав слова, поставив їх, але...Але електрика і до сьогодні "не розпущена" по квартирах, - тобто договір з обленерго є тільки на загальний лічильник на весь будинок! І, відповідно, тариф 1,6грн діє від початку і до сьогодні!А щоб зробити той "розпуск" поквартирно(щоб кожна квартира мала свій договір напряму) - потрібно пройти якихось "7 кіл пекла" - якусь шалену тягучу бюрократію + ще 30тис.(чи щось приблизно) з будинку треба за це заплатити обленерго.Так от, перший Голова ОСББ, обіцяв - щось, наче, робив...... наче, до якогось етапу дійшов...Далі другий Голова, наче вже наблизився до останніх двох етапів....І от, з 1го квітня, маємо нового, третього Голову - далі будеДоречі, завжди стикаємось з проблемою обрання Голови - ніхто не хоче бути!!!А брати УК - це те саме, що частину всіх коштів, тупо перекидати в чужу кишеню!Коротше, ГОСТРА проблема!І я розумію, що молодь не хоче бути Головою, бо кожен має роботу з більшою з/п.Але я не розумію, чому якісь пенсіонери(наприклад, чиїсь батьки з будинку) не хочуть піти на Голову ОСББ???З/п на руки 8 500грн/міс(або 2 мінімалки з податками)Якась, трохи, безвихідь.