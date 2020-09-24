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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 кві, 2021 00:27
Sollentuna 80 написав:
Робити ремонт зимою-великий перерозхід газу це мінус
В Епіцентрі святкові знижки-це плюс
поставить тепловентилятор и сохнуть будет быстрее и экономнее чем газом. Уходя ставить на минимум, а приходя на комфорт. Нагревает быстро, на смарт и одного на 2кВт хватит. Главное, чтобы электрика уже была по бытовому тарифу, а не от застройщика по пром.
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ol_zy
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Додано: Сер 07 кві, 2021 08:52
1.А як не смарт?
2.По газу можна буде зафіксувати тариф по 7+ (Нафтогаз)
Електрика-літом 2-2.5 за кВт
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Sollentuna 80
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Додано: Сер 07 кві, 2021 09:51
Sollentuna 80 написав:
1.А як не смарт?
2.По газу можна буде зафіксувати тариф по 7+ (Нафтогаз)
Електрика-літом 2-2.5 за кВт
Вартість опалення на час ремонту, відносно всіх інших витрат - можна навіть не брати до уваги. А якщо вже про це перейматись, "що не сохне" то для цього є осушувачі повітря
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dinozavrik
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Додано: Сер 07 кві, 2021 10:19
В мене як майстри в березні почали будинок штукатурити, то в кімнату ставили дві кіловатки , які працювали онлайн, + вдень на пару годин тепловентилятор.Тоді десь кіловат шістьсот напалили , а потім значно потеплішало на вулиці.Точно не скажу , але в 2010 кіловатт коштував 40 коп
Треба врахувати , що при штукатурці йде багато води, а якщо Доллярек буде шпаклювати і клеїти плитку, то думаю споживння буде меньше.Т-ру десь градусів десять п олюбому тре буде тримати, бо нижче починається коденсація пари.Хоча на розчинах пишуть, що працюввти з ними вище +5°
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Додано: Сер 07 кві, 2021 10:27
ol_zy написав:
поставить тепловентилятор и сохнуть будет быстрее
2р. тому, коли робив ремонт на 53м2 - а починав я з електрики, ще в лютому місяці, то тепловентилятор(в народі кажуть "дуйка") приніс зразу!
ol_zy написав:
Главное, чтобы электрика уже была по бытовому тарифу, а не от застройщика по пром
А тут - пІчалька...
Забудовник гучно рекламував, що двозонні лічильнии будуть і дотримав слова, поставив їх, але...
Але електрика і до сьогодні "не розпущена" по квартирах, - тобто договір з обленерго є тільки на загальний лічильник на весь будинок! І, відповідно, тариф 1,6грн діє від початку і до сьогодні!
А щоб зробити той "розпуск" поквартирно(щоб кожна квартира мала свій договір напряму) - потрібно пройти якихось "7 кіл пекла" - якусь шалену тягучу бюрократію + ще 30тис.(чи щось приблизно) з будинку треба за це заплатити обленерго.
Так от, перший Голова ОСББ, обіцяв - щось, наче, робив...... наче, до якогось етапу дійшов...
Далі другий Голова, наче вже наблизився до останніх двох етапів....
І от, з 1го квітня, маємо нового, третього Голову - далі буде
Доречі, завжди стикаємось з проблемою обрання Голови - ніхто не хоче бути!!!
А брати УК - це те саме, що частину всіх коштів, тупо перекидати в чужу кишеню!
Коротше, ГОСТРА проблема!
І я розумію, що молодь не хоче бути Головою, бо кожен має роботу з більшою з/п.
Але я не розумію, чому якісь пенсіонери(наприклад, чиїсь батьки з будинку) не хочуть піти на Голову ОСББ???
З/п на руки 8 500грн/міс(або 2 мінімалки з податками)
Якась, трохи, безвихідь.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 16:04
Успіх написав: ol_zy написав:
поставить тепловентилятор и сохнуть будет быстрее
2р. тому, коли робив ремонт на 53м2 - а починав я з електрики, ще в лютому місяці, то тепловентилятор(в народі кажуть "дуйка") приніс зразу!
ol_zy написав:
Главное, чтобы электрика уже была по бытовому тарифу, а не от застройщика по пром
А тут - пІчалька...
Забудовник гучно рекламував, що двозонні лічильнии будуть і дотримав слова, поставив їх, але...
Але електрика і до сьогодні "не розпущена" по квартирах, - тобто договір з обленерго є тільки на загальний лічильник на весь будинок! І, відповідно, тариф 1,6грн діє від початку і до сьогодні!
А щоб зробити той "розпуск" поквартирно(щоб кожна квартира мала свій договір напряму) - потрібно пройти якихось "7 кіл пекла" - якусь шалену тягучу бюрократію + ще 30тис.(чи щось приблизно) з будинку треба за це заплатити обленерго.
Так от, перший Голова ОСББ, обіцяв - щось, наче, робив...... наче, до якогось етапу дійшов...
Далі другий Голова, наче вже наблизився до останніх двох етапів....
І от, з 1го квітня, маємо нового, третього Голову - далі буде
Доречі, завжди стикаємось з проблемою обрання Голови - ніхто не хоче бути!!!
А брати УК - це те саме, що частину всіх коштів, тупо перекидати в чужу кишеню!
Коротше, ГОСТРА проблема!
І я розумію, що молодь не хоче бути Головою, бо кожен має роботу з більшою з/п.
Але я не розумію, чому якісь пенсіонери(наприклад, чиїсь батьки з будинку) не хочуть піти на Голову ОСББ???
З/п на руки 8 500грн/міс(або 2 мінімалки з податками)
Якась, трохи, безвихідь.
А ти долярчику запропонуй акуртові цю посаду. Я думаю 300 долярів на місяць у європейському Львові - це набагато краще ніж жебракувати у короновірусній Анталії з комендатським часом до 100м від дому. Квартиру двушку він має. Головне тільки стримувати себе від поїдання дерунів під хреновуху на Дорошенка "у Зеника",бо він від них часто бігає до туалету. Через пів року будинок свій не упізнаєш. Він вам не тільки лічильники переоформить, а й бассейн із джакузі на даху побудує.))
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Додано: Сер 07 кві, 2021 16:10
Успіх написав:
Але я не розумію, чому якісь пенсіонери(наприклад, чиїсь батьки з будинку) не хочуть піти на Голову ОСББ???
З/п на руки 8 500грн/міс(або 2 мінімалки з податками)
Якась, трохи, безвихідь.
Запропонуйте дружині, зарплата вища, чому не хоче підписуватись?
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dinozavrik
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Додано: Сер 07 кві, 2021 16:15
dinozavrik написав: Успіх написав:
Але я не розумію, чому якісь пенсіонери(наприклад, чиїсь батьки з будинку) не хочуть піти на Голову ОСББ???
З/п на руки 8 500грн/міс(або 2 мінімалки з податками)
Якась, трохи, безвихідь.
Запропонуйте дружині, зарплата вища, чому не хоче підписуватись?
Каже, що це зовсім не її! Каже, що не хоче нервуватись з дорослими - їй вже достатньо дітей у школі!
п.с.
Ні, але парадокс - з/п наче нормас, а ніякий ВІЛЬНИЙ пенсіонер не хоче собі отакий чималий додаток до своєї пенсії!
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Додано: Сер 07 кві, 2021 16:52
Орендодавець написав:
З мого досвіду краще в грудні
Орендодавець написав:
Так от і я про те, хай орендарі уже за опалення платять
Калькулятор показує, що таки краще в грудні запускати орендарів на умовну 1 тис.грн дешевшу оренду, ніж в березні на ту ж тисячу дорожче.
Коротше, як тільки отримаю ключі(якщо до того часу не продам) - треба собі поставити чіткі рамки і графік днів ремонту(бо треба ще й на роботі бути, щоб клієнти не забували
)
Коротше, без фосмажорів - то дам собі 2 варіанти:
1. Зроблю ремонт до 2х міс. - то супер!
2. Зроблю до 3х міс. - теж не погано!
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