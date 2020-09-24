Успіх написав:
2р. тому, коли робив ремонт на 53м2 - а починав я з електрики, ще в лютому місяці, то тепловентилятор(в народі кажуть "дуйка") приніс зразу!
А тут - пІчалька...
Забудовник гучно рекламував, що двозонні лічильнии будуть і дотримав слова, поставив їх, але...
Але електрика і до сьогодні "не розпущена" по квартирах, - тобто договір з обленерго є тільки на загальний лічильник на весь будинок! І, відповідно, тариф 1,6грн діє від початку і до сьогодні!
А щоб зробити той "розпуск" поквартирно(щоб кожна квартира мала свій договір напряму) - потрібно пройти якихось "7 кіл пекла" - якусь шалену тягучу бюрократію + ще 30тис.(чи щось приблизно) з будинку треба за це заплатити обленерго.
Так от, перший Голова ОСББ, обіцяв - щось, наче, робив...... наче, до якогось етапу дійшов...
Далі другий Голова, наче вже наблизився до останніх двох етапів....
І от, з 1го квітня, маємо нового, третього Голову - далі буде
Доречі, завжди стикаємось з проблемою обрання Голови - ніхто не хоче бути!!!
А брати УК - це те саме, що частину всіх коштів, тупо перекидати в чужу кишеню!
Коротше, ГОСТРА проблема!
І я розумію, що молодь не хоче бути Головою, бо кожен має роботу з більшою з/п.
Але я не розумію, чому якісь пенсіонери(наприклад, чиїсь батьки з будинку) не хочуть піти на Голову ОСББ???
З/п на руки 8 500грн/міс(або 2 мінімалки з податками)
Якась, трохи, безвихідь.
В ОСББ в Бучі голова має, думаю порядку 20К, не жлобіться
А що, не можна загальнодомовий лічильник зробити двозонним?
ТУ є на підключення? Чи овнозабудовник нелохів прокинув?