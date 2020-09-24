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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 08 кві, 2021 07:45
Успіх написав: ol_zy написав:
поставить тепловентилятор и сохнуть будет быстрее
2р. тому, коли робив ремонт на 53м2 - а починав я з електрики, ще в лютому місяці, то тепловентилятор(в народі кажуть "дуйка") приніс зразу!
ol_zy написав:
Главное, чтобы электрика уже была по бытовому тарифу, а не от застройщика по пром
А тут - пІчалька...
Забудовник гучно рекламував, що двозонні лічильнии будуть і дотримав слова, поставив їх, але...
Але електрика і до сьогодні "не розпущена" по квартирах, - тобто договір з обленерго є тільки на загальний лічильник на весь будинок! І, відповідно, тариф 1,6грн діє від початку і до сьогодні!
А щоб зробити той "розпуск" поквартирно(щоб кожна квартира мала свій договір напряму) - потрібно пройти якихось "7 кіл пекла" - якусь шалену тягучу бюрократію + ще 30тис.(чи щось приблизно) з будинку треба за це заплатити обленерго.
Так от, перший Голова ОСББ, обіцяв - щось, наче, робив...... наче, до якогось етапу дійшов...
Далі другий Голова, наче вже наблизився до останніх двох етапів....
І от, з 1го квітня, маємо нового, третього Голову - далі буде
Доречі, завжди стикаємось з проблемою обрання Голови - ніхто не хоче бути!!!
А брати УК - це те саме, що частину всіх коштів, тупо перекидати в чужу кишеню!
Коротше, ГОСТРА проблема!
І я розумію, що молодь не хоче бути Головою, бо кожен має роботу з більшою з/п.
Але я не розумію, чому якісь пенсіонери(наприклад, чиїсь батьки з будинку) не хочуть піти на Голову ОСББ???
З/п на руки 8 500грн/міс(або 2 мінімалки з податками)
Якась, трохи, безвихідь.
В ОСББ в Бучі голова має, думаю порядку 20К, не жлобіться
А що, не можна загальнодомовий лічильник зробити двозонним?
ТУ є на підключення? Чи овнозабудовник нелохів прокинув?
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flyman
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Додано: Чет 08 кві, 2021 10:10
Зарплата голови-від 50 копійок на метрі. Якщо середній комплекс до 300 квартир то ЗП=20000грн.а є і більше
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Sollentuna 80
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Додано: Чет 08 кві, 2021 11:50
Sollentuna 80 написав:
Зарплата голови-від 50 копійок на метрі. Якщо середній комплекс до 300 квартир то ЗП=20000грн.а є і більше
В нас - 200 квартир.
Десь 1/4 - не заселені.
Новий будинок - відповідно, щось глобальне(крім розпуску е/е) робити не потрібно!
п.с.
Там вище, Львівський Батяр питає - нах таке щастя пенсіонеру?
Так є пенсіонери активні, які просто люблять спілкуватись з людьми і їздити по всяких конторах і "ставити їх на місце"!
А ще - дуже туго пенсіонерам влаштуватись на роботу!(хіба десь автостоянку охороняти за 3-4К/міс.)
А так - 8,5тис/міс - дуже не поганий додаток до пенсії 2-2,5К
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Додано: Чет 08 кві, 2021 14:12
ОСББ створене-дім введений в експлуатацію-платять всі заселені чи ні
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Sollentuna 80
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Додано: Чет 08 кві, 2021 14:13
Напевно мається на увазі нерозкуплені квартири
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Sollentuna 80
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Додано: Чет 08 кві, 2021 15:57
Та є трохи борги, по тих квартирпх, що пустують. Але борги не значні.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 18:16
Читаю газету Виборчу, пишуть , що найближчим часом в Польщі введут, штрафні санкціі за зберігання грошей на рахунках (від''ємний процент по ощадних рахунках)
Народ набирає іпотеку , що дурний.Ціни на квартири ракетою вгору.
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Bolt
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BIGor
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