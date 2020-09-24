|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 08 кві, 2021 22:11
Успіх написав: Sollentuna 80 написав:
Зарплата голови-від 50 копійок на метрі. Якщо середній комплекс до 300 квартир то ЗП=20000грн.а є і більше
В нас - 200 квартир.
Десь 1/4 - не заселені.
Новий будинок - відповідно, щось глобальне(крім розпуску е/е) робити не потрібно!
п.с.
Там вище, Львівський Батяр питає - нах таке щастя пенсіонеру?
Так є пенсіонери активні, які просто люблять спілкуватись з людьми і їздити по всяких конторах і "ставити їх на місце"!
А ще - дуже туго пенсіонерам влаштуватись на роботу!(хіба десь автостоянку охороняти за 3-4К/міс.)
А так - 8,5тис/міс - дуже не поганий додаток до пенсії 2-2,5К
Я Вам дивуюсь.
У вашому розумінні коли пенсія то тебе зразу звільняють, і в людини одна дорога - сторожом на стоянку?
Активні люди які здатні шось робити і бути корисним, працюють далі, а ні то є купа варіантів працювати за більшу з/пл. Нпр в мене знайомий 60+р працює водієм на розвозці на бусі за 12к гр і казав, що то ще не стеля, якщо потрудитись то можна найти таку саму роботу і за 15к гр. Просто з його слів там де більше платять трохи більше контролю. А тут службовий бус, завжди під домом, на роботу їде на ньому, покалимити - це ні, але якщо деколи переїдеться десь не далеко по своїм справам то ніхто нічого не скаже (головне не нагліти). Тому його все влаштовує.
Ви не розумієте чому люди не йдуть тому, що не орієнтуєтесь в ринку праці. Вище форумчани підтверджують мої здогади, що запропонована з/пл не відповідає ринку.
Звідси, стає зрозуміло, що до Вас на роботу приходять управителі низької якості, люди які імітують робочий процес, а не виконують завдання.
От і получається - все, що зекономили на з/п, втратили на світлі і ше на чомусь
Якось так...
-
Львівський БатяР
-
-
- Повідомлень: 384
- З нами з: 25.12.17
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:08
Не тільки мідь а й літій,марганець та інші рідкоземельні. В Україні є великі поклади зокрема літію.Але та земля вже давно взята в оренду на 150 років
-
Sollentuna 80
-
-
- Повідомлень: 122
- З нами з: 02.03.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:18
Ставки будуть від'ємними ще довго,піднімати їх в найближчі 2роки не будуть
-
Sollentuna 80
-
-
- Повідомлень: 122
- З нами з: 02.03.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:23
Львівський БатяР написав:
Ви не розумієте чому люди не йдуть тому, що не орієнтуєтесь в ринку праці
А що таке надзвичайне робить Голова, що йому 8,5тис. - мало?
Давайте детально проаналізуємо:
- є бухгалтер, який всі рахунки бере на себе!
- якщо якась аварійна ситуація по електриці, чи сантехніці - Голова викликає аварійку(свого електрика/сантехніка не тримаєм)
- ну, може довідку видати про склад сім'ї, а може просто послати.....в ЦНАП!
- що ще?
- ну, якусь толоку організува тричі на рік.
- в основному, робота Голови полягає у "забавці телефоном" - тобто, реагувати в телефонному режимі на різні звернення/проблемки, які в новому будинку - мінімум!
Ну от що, що і чим таким "нєпосільним трудом" займається Голова, щоб йому платити більше???
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 09 кві, 2021 10:23, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 228
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:23
Тому гроші і вложують в нерухомість
відкриття бізнесу купівлю необхідних речей,проїдання
-
Sollentuna 80
-
-
- Повідомлень: 122
- З нами з: 02.03.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:31
Невелике місто-купа магазинів одне на одному,4 супермаркетів типу Рукавички. Недавно побудували ТРЦ із Сільпо-за 200 метрів будуть будувати АТБ
-
Sollentuna 80
-
-
- Повідомлень: 122
- З нами з: 02.03.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:34
У депутатів і чиновників є задекларованих 4500 BTC
1BTC-60000$
-
Sollentuna 80
-
-
- Повідомлень: 122
- З нами з: 02.03.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:39
До чого веду-відбувається вкладення коштів в активи фізичні через поступове знецінення грошей
-
Sollentuna 80
-
-
- Повідомлень: 122
- З нами з: 02.03.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:42
Віртуальні активи взагалі космос-фонда,крипта
Але і ризики більші
-
Sollentuna 80
-
-
- Повідомлень: 122
- З нами з: 02.03.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10230
|1347413
|
П'ят 09 кві, 2021 11:31
osafly
|
|1672
|235415
|
|
|228
|24439
|
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor
|