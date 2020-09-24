Додано: Чет 08 кві, 2021 22:11

Успіх написав: Sollentuna 80 написав: Зарплата голови-від 50 копійок на метрі. Якщо середній комплекс до 300 квартир то ЗП=20000грн.а є і більше Зарплата голови-від 50 копійок на метрі. Якщо середній комплекс до 300 квартир то ЗП=20000грн.а є і більше

В нас - 200 квартир.

Десь 1/4 - не заселені.

Новий будинок - відповідно, щось глобальне(крім розпуску е/е) робити не потрібно!



п.с.

Там вище, Львівський Батяр питає - нах таке щастя пенсіонеру?

Так є пенсіонери активні, які просто люблять спілкуватись з людьми і їздити по всяких конторах і "ставити їх на місце"!

А ще - дуже туго пенсіонерам влаштуватись на роботу!(хіба десь автостоянку охороняти за 3-4К/міс.)

А так - 8,5тис/міс - дуже не поганий додаток до пенсії 2-2,5К В нас - 200 квартир.Десь 1/4 - не заселені.Новий будинок - відповідно, щось глобальне(крім розпуску е/е) робити не потрібно!п.с.Там вище, Львівський Батяр питає - нах таке щастя пенсіонеру?Так є пенсіонери активні, які просто люблять спілкуватись з людьми і їздити по всяких конторах і "ставити їх на місце"!А ще - дуже туго пенсіонерам влаштуватись на роботу!(хіба десь автостоянку охороняти за 3-4К/міс.)А так - 8,5тис/міс - дуже не поганий додаток до пенсії 2-2,5К

Я Вам дивуюсь.У вашому розумінні коли пенсія то тебе зразу звільняють, і в людини одна дорога - сторожом на стоянку?Активні люди які здатні шось робити і бути корисним, працюють далі, а ні то є купа варіантів працювати за більшу з/пл. Нпр в мене знайомий 60+р працює водієм на розвозці на бусі за 12к гр і казав, що то ще не стеля, якщо потрудитись то можна найти таку саму роботу і за 15к гр. Просто з його слів там де більше платять трохи більше контролю. А тут службовий бус, завжди під домом, на роботу їде на ньому, покалимити - це ні, але якщо деколи переїдеться десь не далеко по своїм справам то ніхто нічого не скаже (головне не нагліти). Тому його все влаштовує.Ви не розумієте чому люди не йдуть тому, що не орієнтуєтесь в ринку праці. Вище форумчани підтверджують мої здогади, що запропонована з/пл не відповідає ринку.Звідси, стає зрозуміло, що до Вас на роботу приходять управителі низької якості, люди які імітують робочий процес, а не виконують завдання.От і получається - все, що зекономили на з/п, втратили на світлі і ше на чомусьЯкось так...