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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:01
Sollentuna 80 написав:
1.А як не смарт?
2.По газу можна буде зафіксувати тариф по 7+ (Нафтогаз)
Електрика-літом 2-2.5 за кВт
Я однушку (40кв) грел/сушил - хватало - 300-400 кВт в месяц выходило - это за комфорт режим овер 20*С и при этом соседи еще не топили не жили практически. Этой зимой для поддержания +14*С (чтобы не замерзли трубы) 30-50кВт уходило и то не в каждом месяце. Видимо сказывается что уже соседи живут + теплая.
2. Х.з что будет в конце года с газом и электрикой, пока на 5.24 газ зафиксировал, но по сравнению с 30 кВт все равно газ не использовал. при этом котел с насосом - все равно потребляет электрику + насос на теплый пол.
И да, на всю однушку хватило одного тепловентилятора - включался только в самые морозы или когда приходили - ставили потеплее. То что включался не каждый месяц по счетчику видел.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:03
dinozavrik написав: Sollentuna 80 написав:
1.А як не смарт?
2.По газу можна буде зафіксувати тариф по 7+ (Нафтогаз)
Електрика-літом 2-2.5 за кВт
Вартість опалення на час ремонту, відносно всіх інших витрат - можна навіть не брати до уваги. А якщо вже про це перейматись, "що не сохне" то для цього є осушувачі повітря
Так тепловентилятор хорошо подсушивает при этом - выходит 2 в одном.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:16
Успіх написав: ol_zy написав:
поставить тепловентилятор и сохнуть будет быстрее
2р. тому, коли робив ремонт на 53м2 - а починав я з електрики, ще в лютому місяці, то тепловентилятор(в народі кажуть "дуйка") приніс зразу!
ol_zy написав:
Главное, чтобы электрика уже была по бытовому тарифу, а не от застройщика по пром
А тут - пІчалька...
Забудовник гучно рекламував, що двозонні лічильнии будуть і дотримав слова, поставив їх, але...
Але електрика і до сьогодні "не розпущена" по квартирах, - тобто договір з обленерго є тільки на загальний лічильник на весь будинок! І, відповідно, тариф 1,6грн діє від початку і до сьогодні!
А щоб зробити той "розпуск" поквартирно(щоб кожна квартира мала свій договір напряму) - потрібно пройти якихось "7 кіл пекла" - якусь шалену тягучу бюрократію + ще 30тис.(чи щось приблизно) з будинку треба за це заплатити обленерго.
Так от, перший Голова ОСББ, обіцяв - щось, наче, робив...... наче, до якогось етапу дійшов...
Далі другий Голова, наче вже наблизився до останніх двох етапів....
І от, з 1го квітня, маємо нового, третього Голову - далі буде
Доречі, завжди стикаємось з проблемою обрання Голови - ніхто не хоче бути!!!
А брати УК - це те саме, що частину всіх коштів, тупо перекидати в чужу кишеню!
Коротше, ГОСТРА проблема!
І я розумію, що молодь не хоче бути Головою, бо кожен має роботу з більшою з/п.
Але я не розумію, чому якісь пенсіонери(наприклад, чиїсь батьки з будинку) не хочуть піти на Голову ОСББ???
З/п на руки 8 500грн/міс(або 2 мінімалки з податками)
Якась, трохи, безвихідь.
Ну, если бы был порядочный застройщик, то поставил бы общий счетчик двухзонный, ночью в среднем 20% идет потребление - хоть так бы на квартиры раскидать - уже была бы экономия, но есть ли сейчас смысл не понятно - хотят же зоны упразднить.
УК, как правило не хотят заниматься подключением или перепдключением счетчиков, т.е. они этим заниматься не будут - будут просто собирать деньги и что-то делать по дому 9если повезет), но для УК все равно нужен Голова, который подпишет договор с УК и будет нести ответственность, если вдруг что (вроде как-то так).
Молодежь за 8,5К непойдет - зачем нужен этот головняк за такие деньги.
Пенсионеры знают что это и потому не идут.
Это ж ответственность и постоянные наезды, что он ворует и ничего не делает, заявления в полицию с походами и объяснениями что и как...
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:25
Sollentuna 80 написав:
ОСББ створене-дім введений в експлуатацію-платять всі заселені чи ні
только еще надо найти тех не заселенных, часто никто не знает кто владелец, а владельцы купили и смотали на заработки и не появляются по 2-4 года в Украине, а квартиры стоят в состоянии от застройщика... Не, они конечно заплатят, но потом когда узнают, что платить надо было.
Дом, например, 8000кв.м. (суммарно) * 0,5 = 4К грн ... до 20К надо еще 5 таких домов добавить.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:08
Успіх написав: Львівський БатяР написав:
Ви не розумієте чому люди не йдуть тому, що не орієнтуєтесь в ринку праці
А що таке надзвичайне робить Голова, що йому 8,5тис. - мало?
Давайте детально проаналізуємо:
- є бухгалтер, який всі рахунки бере на себе!
- якщо якась аварійна ситуація по електриці, чи сантехніці - Голова викликає аварійку(свого електрика/сантехніка не тримаєм)
- ну, може довідку видати про склад сім'ї, а може просто послати.....в ЦНАП!
- що ще?
- ну, якусь толоку організува тричі на рік.
- в основному, робота Голови полягає у "забавці телефоном" - тобто, реагувати в телефонному режимі на різні звернення/проблемки, які в новому будинку - мінімум!
Ну от що, що і чим таким "нєпосільним трудом" займається Голова, щоб йому платити більше???
п.с.
І ще доповню оцим
Faceless написав:
А ви ще про якісь нещасні 8 тисяч гривень, ніби то неабиякі гроші
Я писав, що 8,5тис для ПЕНСІОНЕРІВ - нормальні гроші!
І акцент ставив, чому саме пенсіонерів, яких майже, ніде не беруть на роботу - це не цікавить?
От моїх два знайомих(один пенсіонер) періодично продзвонюють/шукають роботу - то завжди повторюють, що всюди хочуть до 45р., а декуди й до 40!
Тому і залишається лише охороняти стоянку за 3-4тис/міс.(доба/3), або щось розвозити(і то хочуть молодших)
станьте головой на год - запросто сможете со своей работой совмещать.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:17
ol_zy написав:
станьте головой на год - запросто сможете со своей работой совмещать
Та вже не 1 раз думав - але віддаленість моєї основної роботи(в другому кінці Львова) - не дозволяє мені прийняти таке рішення!(деколи треба, навіть, аварійну бригаду проводити в точку аварії/відкрити двері і т.п.) Треба, щоб людина з ключами від всіх і всього, була в пішій доступності від будинку, якщо не в самому будинку!
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:20
Успіх написав:
Треба, щоб людина з ключами від всіх і всього, була в пішій доступності від будинку, якщо не в самому будинку!
Оформь тестя комендантом на минималку
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