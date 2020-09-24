|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:01
Sollentuna 80 написав:
1.А як не смарт?
2.По газу можна буде зафіксувати тариф по 7+ (Нафтогаз)
Електрика-літом 2-2.5 за кВт
Я однушку (40кв) грел/сушил - хватало - 300-400 кВт в месяц выходило - это за комфорт режим овер 20*С и при этом соседи еще не топили не жили практически. Этой зимой для поддержания +14*С (чтобы не замерзли трубы) 30-50кВт уходило и то не в каждом месяце. Видимо сказывается что уже соседи живут + теплая.
2. Х.з что будет в конце года с газом и электрикой, пока на 5.24 газ зафиксировал, но по сравнению с 30 кВт все равно газ не использовал. при этом котел с насосом - все равно потребляет электрику + насос на теплый пол.
И да, на всю однушку хватило одного тепловентилятора - включался только в самые морозы или когда приходили - ставили потеплее. То что включался не каждый месяц по счетчику видел.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6806
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 681 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:03
dinozavrik написав: Sollentuna 80 написав:
1.А як не смарт?
2.По газу можна буде зафіксувати тариф по 7+ (Нафтогаз)
Електрика-літом 2-2.5 за кВт
Вартість опалення на час ремонту, відносно всіх інших витрат - можна навіть не брати до уваги. А якщо вже про це перейматись, "що не сохне" то для цього є осушувачі повітря
Так тепловентилятор хорошо подсушивает при этом - выходит 2 в одном.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6806
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 681 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:16
Успіх написав: ol_zy написав:
поставить тепловентилятор и сохнуть будет быстрее
2р. тому, коли робив ремонт на 53м2 - а починав я з електрики, ще в лютому місяці, то тепловентилятор(в народі кажуть "дуйка") приніс зразу!
ol_zy написав:
Главное, чтобы электрика уже была по бытовому тарифу, а не от застройщика по пром
А тут - пІчалька...
Забудовник гучно рекламував, що двозонні лічильнии будуть і дотримав слова, поставив їх, але...
Але електрика і до сьогодні "не розпущена" по квартирах, - тобто договір з обленерго є тільки на загальний лічильник на весь будинок! І, відповідно, тариф 1,6грн діє від початку і до сьогодні!
А щоб зробити той "розпуск" поквартирно(щоб кожна квартира мала свій договір напряму) - потрібно пройти якихось "7 кіл пекла" - якусь шалену тягучу бюрократію + ще 30тис.(чи щось приблизно) з будинку треба за це заплатити обленерго.
Так от, перший Голова ОСББ, обіцяв - щось, наче, робив...... наче, до якогось етапу дійшов...
Далі другий Голова, наче вже наблизився до останніх двох етапів....
І от, з 1го квітня, маємо нового, третього Голову - далі буде
Доречі, завжди стикаємось з проблемою обрання Голови - ніхто не хоче бути!!!
А брати УК - це те саме, що частину всіх коштів, тупо перекидати в чужу кишеню!
Коротше, ГОСТРА проблема!
І я розумію, що молодь не хоче бути Головою, бо кожен має роботу з більшою з/п.
Але я не розумію, чому якісь пенсіонери(наприклад, чиїсь батьки з будинку) не хочуть піти на Голову ОСББ???
З/п на руки 8 500грн/міс(або 2 мінімалки з податками)
Якась, трохи, безвихідь.
Ну, если бы был порядочный застройщик, то поставил бы общий счетчик двухзонный, ночью в среднем 20% идет потребление - хоть так бы на квартиры раскидать - уже была бы экономия, но есть ли сейчас смысл не понятно - хотят же зоны упразднить.
УК, как правило не хотят заниматься подключением или перепдключением счетчиков, т.е. они этим заниматься не будут - будут просто собирать деньги и что-то делать по дому 9если повезет), но для УК все равно нужен Голова, который подпишет договор с УК и будет нести ответственность, если вдруг что (вроде как-то так).
Молодежь за 8,5К непойдет - зачем нужен этот головняк за такие деньги.
Пенсионеры знают что это и потому не идут.
Это ж ответственность и постоянные наезды, что он ворует и ничего не делает, заявления в полицию с походами и объяснениями что и как...
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6806
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 681 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:25
Sollentuna 80 написав:
ОСББ створене-дім введений в експлуатацію-платять всі заселені чи ні
только еще надо найти тех не заселенных, часто никто не знает кто владелец, а владельцы купили и смотали на заработки и не появляются по 2-4 года в Украине, а квартиры стоят в состоянии от застройщика... Не, они конечно заплатят, но потом когда узнают, что платить надо было.
Дом, например, 8000кв.м. (суммарно) * 0,5 = 4К грн ... до 20К надо еще 5 таких домов добавить.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6806
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 681 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:08
Успіх написав: Львівський БатяР написав:
Ви не розумієте чому люди не йдуть тому, що не орієнтуєтесь в ринку праці
А що таке надзвичайне робить Голова, що йому 8,5тис. - мало?
Давайте детально проаналізуємо:
- є бухгалтер, який всі рахунки бере на себе!
- якщо якась аварійна ситуація по електриці, чи сантехніці - Голова викликає аварійку(свого електрика/сантехніка не тримаєм)
- ну, може довідку видати про склад сім'ї, а може просто послати.....в ЦНАП!
- що ще?
- ну, якусь толоку організува тричі на рік.
- в основному, робота Голови полягає у "забавці телефоном" - тобто, реагувати в телефонному режимі на різні звернення/проблемки, які в новому будинку - мінімум!
Ну от що, що і чим таким "нєпосільним трудом" займається Голова, щоб йому платити більше???
п.с.
І ще доповню оцим
Faceless написав:
А ви ще про якісь нещасні 8 тисяч гривень, ніби то неабиякі гроші
Я писав, що 8,5тис для ПЕНСІОНЕРІВ - нормальні гроші!
І акцент ставив, чому саме пенсіонерів, яких майже, ніде не беруть на роботу - це не цікавить?
От моїх два знайомих(один пенсіонер) періодично продзвонюють/шукають роботу - то завжди повторюють, що всюди хочуть до 45р., а декуди й до 40!
Тому і залишається лише охороняти стоянку за 3-4тис/міс.(доба/3), або щось розвозити(і то хочуть молодших)
станьте головой на год - запросто сможете со своей работой совмещать.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6806
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 681 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:17
ol_zy написав:
станьте головой на год - запросто сможете со своей работой совмещать
Та вже не 1 раз думав - але віддаленість моєї основної роботи(в другому кінці Львова) - не дозволяє мені прийняти таке рішення!(деколи треба, навіть, аварійну бригаду проводити в точку аварії/відкрити двері і т.п.) Треба, щоб людина з ключами від всіх і всього, була в пішій доступності від будинку, якщо не в самому будинку!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 238
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:20
Успіх написав:
Треба, щоб людина з ключами від всіх і всього, була в пішій доступності від будинку, якщо не в самому будинку!
Оформь тестя комендантом на минималку
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5716
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1000 раз.
- Подякували: 1066 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:41
Мизантрóп написав:
Оформь тестя комендантом на минималку
Ха-ха.
А я йому це пропонував!
А він - категорично проти
- бо "природжений водій"!
От любить крутити баранку і все!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 238
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:39
Успіх написав: Львівський БатяР написав:
Ви не розумієте чому люди не йдуть тому, що не орієнтуєтесь в ринку праці
А що таке надзвичайне робить Голова, що йому 8,5тис. - мало?
Давайте детально проаналізуємо:
- є бухгалтер, який всі рахунки бере на себе!
- якщо якась аварійна ситуація по електриці, чи сантехніці - Голова викликає аварійку(свого електрика/сантехніка не тримаєм)
- ну, може довідку видати про склад сім'ї, а може просто послати.....в ЦНАП!
- що ще?
- ну, якусь толоку організува тричі на рік.
- в основному, робота Голови полягає у "забавці телефоном" - тобто, реагувати в телефонному режимі на різні звернення/проблемки, які в новому будинку - мінімум!
Ну от що, що і чим таким "нєпосільним трудом" займається Голова, щоб йому платити більше???
п.с.
І ще доповню оцим
Faceless написав:
А ви ще про якісь нещасні 8 тисяч гривень, ніби то неабиякі гроші
Я писав, що 8,5тис для ПЕНСІОНЕРІВ - нормальні гроші!
І акцент ставив, чому саме пенсіонерів, яких майже, ніде не беруть на роботу - це не цікавить?
От моїх два знайомих(один пенсіонер) періодично продзвонюють/шукають роботу - то завжди повторюють, що всюди хочуть до 45р., а декуди й до 40!
Тому і залишається лише охороняти стоянку за 3-4тис/міс.(доба/3), або щось розвозити(і то хочуть молодших)
Я ніколи головою ОСББ не був тому х.з шо він там має робити..
Але одне Я можу сказати точно так як розсуждаєте Ви так можна думати зі сторони про будького..
Вам ринок показує, що на ці гроші ніхто нормальний не піде, тому робіть висновки бо кроілово веде до попадалова
-
Львівський БатяР
-
-
- Повідомлень: 385
- З нами з: 25.12.17
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maza5
і 7 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10242
|1349005
|
П'ят 09 кві, 2021 18:36
RTC12
|
|1672
|235569
|
|
|228
|24456
|
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor
|