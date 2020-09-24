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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 680681682683
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 08:10

А є такі аналоги в місті Лева, щоб в них інвестувати?


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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:34

ФБ, відгуки про ріел

Петро Віблий
· 5 квітня о 23:58 ·
✅ Всім хто купує квартири в РІЕЛ ❗❗❗
Ростислав Мельник

Ріел в Ріел Сіті згідно договору мав подати в будинок гарячу і холодну воду.
Але як виявилось підвели до квартир тільки холодну воду.
А далі кажуть....поставите собі бойлер.🤔🙄
Газу в будинку теж нема....тільки електрика 🙄🙄
Як діяти ??
Ріел Сіті....Левандівка....1 черга....
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:43

  jump написав:Петро Віблий
· 5 квітня о 23:58 ·
✅ Всім хто купує квартири в РІЕЛ ❗❗❗
Ростислав Мельник

Ріел в Ріел Сіті згідно договору мав подати в будинок гарячу і холодну воду.
Але як виявилось підвели до квартир тільки холодну воду.
А далі кажуть....поставите собі бойлер.🤔🙄
Газу в будинку теж нема....тільки електрика 🙄🙄
Як діяти ??
Ріел Сіті....Левандівка....1 черга....

поставить бойлер. Там своя котельня на отопление? Есть варианты, что горячая вода только вместе с отоплением включается, а в остальное время делайте что хотите - люди ставят бойлеры на вне отопительное время.
ol_zy
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