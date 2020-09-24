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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 кві, 2021 08:10
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Додано: Пон 12 кві, 2021 11:34
Петро Віблий
· 5 квітня о 23:58 ·
✅ Всім хто купує квартири в РІЕЛ ❗❗❗
Ростислав Мельник
Ріел в Ріел Сіті згідно договору мав подати в будинок гарячу і холодну воду.
Але як виявилось підвели до квартир тільки холодну воду.
А далі кажуть....поставите собі бойлер.🤔🙄
Газу в будинку теж нема....тільки електрика 🙄🙄
Як діяти ??
Ріел Сіті....Левандівка....1 черга....
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Додано: Пон 12 кві, 2021 11:43
jump написав:
Петро Віблий
· 5 квітня о 23:58 ·
✅ Всім хто купує квартири в РІЕЛ ❗❗❗
Ростислав Мельник
Ріел в Ріел Сіті згідно договору мав подати в будинок гарячу і холодну воду.
Але як виявилось підвели до квартир тільки холодну воду.
А далі кажуть....поставите собі бойлер.🤔🙄
Газу в будинку теж нема....тільки електрика 🙄🙄Як діяти ??
Ріел Сіті....Левандівка....1 черга....
поставить бойлер. Там своя котельня на отопление? Есть варианты, что горячая вода только вместе с отоплением включается, а в остальное время делайте что хотите - люди ставят бойлеры на вне отопительное время.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 20:32
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Додано: Пон 12 кві, 2021 20:36
Неуспіх спамом всіх вже задовбав чи ні?))
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Додано: Пон 12 кві, 2021 23:28
Львівщина лідирує. "Долярчики" розкорковують депозитні банки й пірнають у бетон:))
Обсяг будівництва житла в Україні залежно від регіону за перший квартал 2021 року зріс на 10−20% проти четвертого кварталу 2020 року, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на генерального директора Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) Вікторію Волковську.
Ми проаналізували десятки об'єктів житла, які працюють з фондами фінансування будівництва. Зростання активності є у всіх регіонах, але найбільш помітний — у Львівській області, де обсяг будівництва зріс більш ніж на 20%», — розповіла вона.
За словами Волковської, всупереч побоюванням, новорічні свята, адаптивний карантин і навіть локдаун не мали істотного негативного впливу на будівництво й продажу житла в країні.
Згідно з опитуванням, 40% респондентів повідомили про зростання обсягу будівельних робіт більш ніж на 20%, 10% — про 20% зростання, 20% — про 10%. Лише 10% повідомили про зниження до 10%.
«Рівень продажів в цілому не змінився, хоча в деяких регіонах показав зростання 10%», — додала Волковська.
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