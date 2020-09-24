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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 кві, 2021 08:10
А є такі аналоги в місті Лева, щоб в них інвестувати?
Додано: Пон 12 кві, 2021 11:34
ФБ, відгуки про ріел
Петро Віблий
· 5 квітня о 23:58 ·
✅ Всім хто купує квартири в РІЕЛ ❗❗❗
Ростислав Мельник
Ріел в Ріел Сіті згідно договору мав подати в будинок гарячу і холодну воду.
Але як виявилось підвели до квартир тільки холодну воду.
А далі кажуть....поставите собі бойлер.🤔🙄
Газу в будинку теж нема....тільки електрика 🙄🙄
Як діяти ??
Ріел Сіті....Левандівка....1 черга....
Додано: Пон 12 кві, 2021 11:43
поставить бойлер. Там своя котельня на отопление? Есть варианты, что горячая вода только вместе с отоплением включается, а в остальное время делайте что хотите - люди ставят бойлеры на вне отопительное время.
Додано: Пон 12 кві, 2021 20:32
Можливо, скоро буде щось свіжіше, а покищо...
Додано: Пон 12 кві, 2021 21:06
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
На відео - "собаки гавкають, а караван іде!©
Скавучіть собі далі - а будівництво в самому розпалі!!!
Додано: Пон 12 кві, 2021 23:28
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Львівщина лідирує. "Долярчики" розкорковують депозитні банки й пірнають у бетон:))
Додано: Вів 13 кві, 2021 09:31
Re: Купуємо Львівську Нерухомість - і все буде добре!)))
Це - я весь минулий рік казав і зараз кажу - краще вже в бетон, ніж тримати в банках під такі смішні %, а ще й тепер, коли ціни на все(а особливо на продукти) злетіли з орбіти!
Тож, нехай всі кричать, що оренда - падає, що нерухомість дорожче не продаси, ніж взяв, що бетон омно і т.п.....
А я твердо ще раз скажу - "Бетон - "омно", але альтернативи йому в Україні - немає!!!"
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
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