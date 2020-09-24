Успіх написав:
Це - я весь минулий рік казав і зараз кажу - краще вже в бетон, ніж тримати в банках під такі смішні %, а ще й тепер, коли ціни на все(а особливо на продукти) злетіли з орбіти!
Тож, нехай всі кричать, що оренда - падає, що нерухомість дорожче не продаси, ніж взяв, що бетон омно і т.п.....
А я твердо ще раз скажу - "Бетон - "омно", але альтернативи йому в Україні - немає!!!"
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
Вам казали альтернативи десятки разів, скажіть прямо - що інші альтернативи ви принципово не розглядаєте