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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 кві, 2021 15:18
Успіх написав: stryzhko написав:
розкорковують депозитні банки й пірнають у бетон:))
Це - я весь минулий рік казав і зараз кажу - краще вже в бетон, ніж тримати в банках під такі смішні %, а ще й тепер, коли ціни на все(а особливо на продукти) злетіли з орбіти!
Тож, нехай всі кричать, що оренда - падає, що нерухомість дорожче не продаси, ніж взяв, що бетон омно і т.п.....
А я твердо ще раз скажу - "Бетон - "омно", але альтернативи йому в Україні - немає!!!"
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
Вам казали альтернативи десятки разів, скажіть прямо - що інші альтернативи ви принципово не розглядаєте
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Додано: Вів 13 кві, 2021 16:20
dinozavrik написав:
інші альтернативи
Інші альтернативи - це НЕ альтернативи!
Хіба вони такі ж малоризикові?
Хіба вони такі ж "тверді", як нерухомість?(фізичні, а не якісь віртуальні біткоїни)
Хіба у них не можна втратити все, чи майже все, а нерухомість - лише при війні/окупації і інших фос-мажорних ситуацій?
Альтернативою могли б лише стати долари і золото, але...
Але їх потрібно десь зберігати - а це породжує великі ризики вашого життя!
Навіть, тримання їх у банківській ячейці, чи навіть, на рахунку - то ніхто ще не відмінив #паяльниквдупі, при наявності якого, ви самі перекинете через інтернет- банкінг злочинцям все, чи навіть, знімете готівку для них!
А от з нерухомістю - вже такий фінт провернути значно, значно важче!
Так що -
ДумайТЕ!
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Додано: Вів 13 кві, 2021 21:01
Успіх написав: Квесторе_поверніться написав: jump написав:
Газу в будинку теж нема....тільки електрика 🙄🙄
Буде, тільки попізже...коли прийде час в Долярека здавати в оренду.
В ВП зразу було сказано, що будинок НЕ газифікований!
Це ж, навіть, краще для орендарів - нічого не вибухне!
Цікаво, що Я не пригадаю, щоб Ви десь за це згадували. Просто Я так розумію, що виходить що ви порівнювали ціну в повноцвнних газифікованих будинках з Вашим не повноцінним.
Звідси думалось, що недолік тільки один - локація, але виявляється, що є ще й інший - відсутність газу.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 23:57
Успіх написав: dinozavrik написав:
інші альтернативи
Інші альтернативи - це НЕ альтернативи!
Хіба вони такі ж малоризикові?
Хіба вони такі ж "тверді", як нерухомість?(фізичні, а не якісь віртуальні біткоїни)
Хіба у них не можна втратити все, чи майже все, а нерухомість - лише при війні/окупації і інших фос-мажорних ситуацій?
Альтернативою могли б лише стати долари і золото, але...
Але їх потрібно десь зберігати - а це породжує великі ризики вашого життя!
Навіть, тримання їх у банківській ячейці, чи навіть, на рахунку - то ніхто ще не відмінив #паяльниквдупі, при наявності якого, ви самі перекинете через інтернет- банкінг злочинцям все, чи навіть, знімете готівку для них!
А от з нерухомістю - вже такий фінт провернути значно, значно важче!
Так що -
ДумайТЕ!
враховуючи кількість російських віськ на кордоні - введення військового стану цілком реальне. Про форс-мажор та що вартує договір у випадку військового стану в країні напевно читали.
Хочете щось заробити - варто хоч раз в щось ризикове вкласти. при тому що в піраміду з сріблом вкладали а про крипту - боїтесь
скільки років ваша пірамідка існувала? крипті вже більше 10 років, банки та хедж фонди туди гроші інвестують
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dinozavrik
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