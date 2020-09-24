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stryzhko написав:розкорковують депозитні банки й пірнають у бетон:))
Це - я весь минулий рік казав і зараз кажу - краще вже в бетон, ніж тримати в банках під такі смішні %, а ще й тепер, коли ціни на все(а особливо на продукти) злетіли з орбіти! Тож, нехай всі кричать, що оренда - падає, що нерухомість дорожче не продаси, ніж взяв, що бетон омно і т.п..... А я твердо ще раз скажу - "Бетон - "омно", але альтернативи йому в Україні - немає!!!" Тож - ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!
Вам казали альтернативи десятки разів, скажіть прямо - що інші альтернативи ви принципово не розглядаєте
Хіба вони такі ж малоризикові? Хіба вони такі ж "тверді", як нерухомість?(фізичні, а не якісь віртуальні біткоїни) Хіба у них не можна втратити все, чи майже все, а нерухомість - лише при війні/окупації і інших фос-мажорних ситуацій?
Альтернативою могли б лише стати долари і золото, але... Але їх потрібно десь зберігати - а це породжує великі ризики вашого життя! Навіть, тримання їх у банківській ячейці, чи навіть, на рахунку - то ніхто ще не відмінив #паяльниквдупі, при наявності якого, ви самі перекинете через інтернет- банкінг злочинцям все, чи навіть, знімете готівку для них! А от з нерухомістю - вже такий фінт провернути значно, значно важче! Так що - ДумайТЕ!
jump написав:Газу в будинку теж нема....тільки електрика 🙄🙄
Буде, тільки попізже...коли прийде час в Долярека здавати в оренду.
В ВП зразу було сказано, що будинок НЕ газифікований! Це ж, навіть, краще для орендарів - нічого не вибухне!
Цікаво, що Я не пригадаю, щоб Ви десь за це згадували. Просто Я так розумію, що виходить що ви порівнювали ціну в повноцвнних газифікованих будинках з Вашим не повноцінним. Звідси думалось, що недолік тільки один - локація, але виявляється, що є ще й інший - відсутність газу.
Хіба вони такі ж малоризикові? Хіба вони такі ж "тверді", як нерухомість?(фізичні, а не якісь віртуальні біткоїни) Хіба у них не можна втратити все, чи майже все, а нерухомість - лише при війні/окупації і інших фос-мажорних ситуацій?
Альтернативою могли б лише стати долари і золото, але... Але їх потрібно десь зберігати - а це породжує великі ризики вашого життя! Навіть, тримання їх у банківській ячейці, чи навіть, на рахунку - то ніхто ще не відмінив #паяльниквдупі, при наявності якого, ви самі перекинете через інтернет- банкінг злочинцям все, чи навіть, знімете готівку для них! А от з нерухомістю - вже такий фінт провернути значно, значно важче! Так що - ДумайТЕ!
враховуючи кількість російських віськ на кордоні - введення військового стану цілком реальне. Про форс-мажор та що вартує договір у випадку військового стану в країні напевно читали. Хочете щось заробити - варто хоч раз в щось ризикове вкласти. при тому що в піраміду з сріблом вкладали а про крипту - боїтесь скільки років ваша пірамідка існувала? крипті вже більше 10 років, банки та хедж фонди туди гроші інвестують
jump написав:Газу в будинку теж нема....тільки електрика 🙄🙄
В ВП зразу було сказано, що будинок НЕ газифікований! Це ж, навіть, краще для орендарів - нічого не вибухне!
Цікаво, що Я не пригадаю, щоб Ви десь за це згадували. Просто Я так розумію, що виходить що ви порівнювали ціну в повноцвнних газифікованих будинках з Вашим не повноцінним. Звідси думалось, що недолік тільки один - локація, але виявляється, що є ще й інший - відсутність газу.
Так, так і опалення індивідуального немає?Смарт Долярчика заграв новими барвами.
Львівський БатяР написав:Цікаво, що Я не пригадаю, щоб Ви десь за це згадували. Просто Я так розумію, що виходить що ви порівнювали ціну в повноцвнних газифікованих будинках з Вашим не повноцінним. Звідси думалось, що недолік тільки один - локація, але виявляється, що є ще й інший - відсутність газу.
Ще 25 грудня згадував
І там, де Ви бачите недоліки, я там бачу плюси і можливості! Під оренду - ТАК КРАЩЕ!
Львівський БатяР написав:Цікаво, що Я не пригадаю, щоб Ви десь за це згадували. Просто Я так розумію, що виходить що ви порівнювали ціну в повноцвнних газифікованих будинках з Вашим не повноцінним. Звідси думалось, що недолік тільки один - локація, але виявляється, що є ще й інший - відсутність газу.
Ще 25 грудня згадував
І там, де Ви бачите недоліки, я там бачу плюси і можливості! Під оренду - ТАК КРАЩЕ!
Про газ згоден - в таких будинках безпечніше коли його нема. Та й потужність будь якого газового котла надлишкова для смарта.