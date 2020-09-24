Додано: Вів 13 кві, 2021 16:20

dinozavrik написав: інші альтернативи інші альтернативи

Інші альтернативи - це НЕ альтернативи!Хіба вони такі ж малоризикові?Хіба вони такі ж "тверді", як нерухомість?(фізичні, а не якісь віртуальні біткоїни)Хіба у них не можна втратити все, чи майже все, а нерухомість - лише при війні/окупації і інших фос-мажорних ситуацій?Альтернативою могли б лише стати долари і золото, але...Але їх потрібно десь зберігати - а це породжує великі ризики вашого життя!Навіть, тримання їх у банківській ячейці, чи навіть, на рахунку - то ніхто ще не відмінив #паяльниквдупі, при наявності якого, ви самі перекинете через інтернет- банкінг злочинцям все, чи навіть, знімете готівку для них!А от з нерухомістю - вже такий фінт провернути значно, значно важче!Так що -ДумайТЕ!