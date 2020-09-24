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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 681682683684
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:18

  Успіх написав:
  stryzhko написав:розкорковують депозитні банки й пірнають у бетон:))

Це - я весь минулий рік казав і зараз кажу - краще вже в бетон, ніж тримати в банках під такі смішні %, а ще й тепер, коли ціни на все(а особливо на продукти) злетіли з орбіти!
Тож, нехай всі кричать, що оренда - падає, що нерухомість дорожче не продаси, ніж взяв, що бетон омно і т.п.....
А я твердо ще раз скажу - "Бетон - "омно", але альтернативи йому в Україні - немає!!!"
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D

Вам казали альтернативи десятки разів, скажіть прямо - що інші альтернативи ви принципово не розглядаєте
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:20

В житті буває, як в кіно!

  dinozavrik написав:інші альтернативи

Інші альтернативи - це НЕ альтернативи!

Хіба вони такі ж малоризикові?
Хіба вони такі ж "тверді", як нерухомість?(фізичні, а не якісь віртуальні біткоїни)
Хіба у них не можна втратити все, чи майже все, а нерухомість - лише при війні/окупації і інших фос-мажорних ситуацій?

Альтернативою могли б лише стати долари і золото, але...
Але їх потрібно десь зберігати - а це породжує великі ризики вашого життя!
Навіть, тримання їх у банківській ячейці, чи навіть, на рахунку - то ніхто ще не відмінив #паяльниквдупі, при наявності якого, ви самі перекинете через інтернет- банкінг злочинцям все, чи навіть, знімете готівку для них!
А от з нерухомістю - вже такий фінт провернути значно, значно важче!
Так що -
ДумайТЕ! :)
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:01

  Успіх написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  jump написав:Газу в будинку теж нема....тільки електрика 🙄🙄

Буде, тільки попізже...коли прийде час в Долярека здавати в оренду. :)

В ВП зразу було сказано, що будинок НЕ газифікований!
Це ж, навіть, краще для орендарів - нічого не вибухне! :mrgreen:


Цікаво, що Я не пригадаю, щоб Ви десь за це згадували. Просто Я так розумію, що виходить що ви порівнювали ціну в повноцвнних газифікованих будинках з Вашим не повноцінним.
Звідси думалось, що недолік тільки один - локація, але виявляється, що є ще й інший - відсутність газу.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 23:57

  Успіх написав:
  dinozavrik написав:інші альтернативи

Інші альтернативи - це НЕ альтернативи!

Хіба вони такі ж малоризикові?
Хіба вони такі ж "тверді", як нерухомість?(фізичні, а не якісь віртуальні біткоїни)
Хіба у них не можна втратити все, чи майже все, а нерухомість - лише при війні/окупації і інших фос-мажорних ситуацій?

Альтернативою могли б лише стати долари і золото, але...
Але їх потрібно десь зберігати - а це породжує великі ризики вашого життя!
Навіть, тримання їх у банківській ячейці, чи навіть, на рахунку - то ніхто ще не відмінив #паяльниквдупі, при наявності якого, ви самі перекинете через інтернет- банкінг злочинцям все, чи навіть, знімете готівку для них!
А от з нерухомістю - вже такий фінт провернути значно, значно важче!
Так що -
ДумайТЕ! :)

враховуючи кількість російських віськ на кордоні - введення військового стану цілком реальне. Про форс-мажор та що вартує договір у випадку військового стану в країні напевно читали.
Хочете щось заробити - варто хоч раз в щось ризикове вкласти. при тому що в піраміду з сріблом вкладали а про крипту - боїтесь :) скільки років ваша пірамідка існувала? крипті вже більше 10 років, банки та хедж фонди туди гроші інвестують
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 05:27

  Успіх написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  jump написав:Газу в будинку теж нема....тільки електрика 🙄🙄

В ВП зразу було сказано, що будинок НЕ газифікований!
Це ж, навіть, краще для орендарів - нічого не вибухне! :mrgreen:


Цікаво, що Я не пригадаю, щоб Ви десь за це згадували. Просто Я так розумію, що виходить що ви порівнювали ціну в повноцвнних газифікованих будинках з Вашим не повноцінним.
Звідси думалось, що недолік тільки один - локація, але виявляється, що є ще й інший - відсутність газу.

Так, так і опалення індивідуального немає?Смарт Долярчика заграв новими барвами.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:12

Там, де хтось бачить перешкоди - я бачу можливості!)))

  Львівський БатяР написав:Цікаво, що Я не пригадаю, щоб Ви десь за це згадували. Просто Я так розумію, що виходить що ви порівнювали ціну в повноцвнних газифікованих будинках з Вашим не повноцінним.
Звідси думалось, що недолік тільки один - локація, але виявляється, що є ще й інший - відсутність газу.

Ще 25 грудня згадував ;)

І там, де Ви бачите недоліки, я там бачу плюси і можливості! ;)
Під оренду - ТАК КРАЩЕ!
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:24

  Успіх написав:
  Львівський БатяР написав:Цікаво, що Я не пригадаю, щоб Ви десь за це згадували. Просто Я так розумію, що виходить що ви порівнювали ціну в повноцвнних газифікованих будинках з Вашим не повноцінним.
Звідси думалось, що недолік тільки один - локація, але виявляється, що є ще й інший - відсутність газу.

Ще 25 грудня згадував ;)

І там, де Ви бачите недоліки, я там бачу плюси і можливості! ;)
Під оренду - ТАК КРАЩЕ!
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Про газ згоден - в таких будинках безпечніше коли його нема. Та й потужність будь якого газового котла надлишкова для смарта.
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Так, так і опалення індивідуального немає?Смарт Долярчика заграв новими барвами

В квартирі буде лічильник теплопостачання і вентелі, де можна буде регулювати "ціну в платіжці" - то це, майже, індивідуальне опалення!
Та й, взагалі, я собі планував "їхнє" опалення використовувати лише в ванній - поставити 1 радіатор!
А далі - поставлю ще в ванній електричний змієвик, а в кухні-студії електричний радіатор( тільки ще не розібрався, який саме - або масляний, або з сухим теном/кабелем всередині, або є ще такі, що всередину заливаєте воду)
Тож - все буде добре!© :D

п.с.
Доречі, може є тут фахівці по цьому питанні, то б підказали, який кращий електричний радіатор, з тих трьох, або може ще якийсь кращий придумали?
Головне, щоб була ціна/якість!
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:49

  Успіх написав:
  Bolt написав:Так, так і опалення індивідуального немає?Смарт Долярчика заграв новими барвами

В квартирі буде лічильник теплопостачання і вентелі, де можна буде регулювати "ціну в платіжці" - то це, майже, індивідуальне опалення!
Та й, взагалі, я собі планував "їхнє" опалення використовувати лише в ванній - поставити 1 радіатор!
А далі - поставлю ще в ванній електричний змієвик, а в кухні-студії електричний радіатор( тільки ще не розібрався, який саме - або масляний, або з сухим теном/кабелем всередині, або є ще такі, що всередину заливаєте воду)
Тож - все буде добре!© :D

п.с.
Доречі, може є тут фахівці по цьому питанні, то б підказали, який кращий електричний радіатор, з тих трьох, або може ще якийсь кращий придумали?
Головне, щоб була ціна/якість!

А потім Рієлівське ОСББ зробить фіксований платіж+лічильник, щоб таких хитрозроблених менше було...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:33

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Так, так і опалення індивідуального немає?Смарт Долярчика заграв новими барвами

В квартирі буде лічильник теплопостачання і вентелі, де можна буде регулювати "ціну в платіжці" - то це, майже, індивідуальне опалення!
Та й, взагалі, я собі планував "їхнє" опалення використовувати лише в ванній - поставити 1 радіатор!
А далі - поставлю ще в ванній електричний змієвик, а в кухні-студії електричний радіатор( тільки ще не розібрався, який саме - або масляний, або з сухим теном/кабелем всередині, або є ще такі, що всередину заливаєте воду)
Тож - все буде добре!© :D

п.с.
Доречі, може є тут фахівці по цьому питанні, то б підказали, який кращий електричний радіатор, з тих трьох, або може ще якийсь кращий придумали?
Головне, щоб була ціна/якість!

А потім Рієлівське ОСББ зробить фіксований платіж+лічильник, щоб таких хитрозроблених менше було...


ріел підліше поступає :wink:
на прикладі в. британії: підвісив усі будинки на слабку лінію і там стабільно вибиває е/е по кілька разів на день, народ перевітрюється із колясками/дітьми на балконах, бо не працюють ліфти або можна застрягнути, погоріли посудомийки, роутери, плати котлів, холодильники, намагались судитись 8) але безрезультатно...
jump
 
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