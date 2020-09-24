Коротко толково і по суті про інвестицію в нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 кві, 2021 22:19
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Вже говорив раніше, але повторюся, що не варто економити на одному радіаторі, парі вентилів і 20м труби, щоб залишити кімнату без водяного опалення.)
Як резерв чи підігрів в міжсезоння кондиціонером - найдешевший варіант, конвектор чи класичний обігрівач в 1,5-3 рази дорожче, але з ростом цін в 2-3рази в найближчі 3-5років на електроенергію проектувати його, як основний вид обігріву не далекоглядно.
Але думаю, що думати вас навчили:)), тому й квартиранти самі придумать чим грітися, якщо перебої з електропостачанням виникатимуть.
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