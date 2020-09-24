Коротко толково і по суті про інвестицію в нерухомість
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Додано: Сер 14 кві, 2021 22:19
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Вже говорив раніше, але повторюся, що не варто економити на одному радіаторі, парі вентилів і 20м труби, щоб залишити кімнату без водяного опалення.)
Як резерв чи підігрів в міжсезоння кондиціонером - найдешевший варіант, конвектор чи класичний обігрівач в 1,5-3 рази дорожче, але з ростом цін в 2-3рази в найближчі 3-5років на електроенергію проектувати його, як основний вид обігріву не далекоглядно.
Але думаю, що думати вас навчили:)), тому й квартиранти самі придумать чим грітися, якщо перебої з електропостачанням виникатимуть.
Додано: Чет 15 кві, 2021 08:31
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Та зрозумійте - е/е там просто мусить бути!
Не будуть же оредарі сидіти з термосами?
А з цього місця, будь ласка, більш детальніше.
Може я щось пропустив і кондиціонери з встановленням стали дешевші 5тис. грн?
Так, як звичайні е- радіатори коштують по 3-4тис!(є й дешевші)
Додано: Чет 15 кві, 2021 08:37
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Фіксований, може зробити лише невеликий - типу за обслуговування котельні.
А далі - що напалять орендарі -то і їхнє!(+ "фіксований")
А як ще більше їхня УК обнагліє - стану головою ОСББ і все в будинку тоді заграє новими барвами! ))))
Додано: Чет 15 кві, 2021 09:55
Фіксований буде за обігрів місць спільного користування.
Додано: Чет 15 кві, 2021 09:58
Обігрів кондиціонером може бути еффективнішим за калорифер, за умови, що він працює за принципом теплового насосу.Але такі стстеми по перше дороні, а по другу ТН типу повітря-повітря має малу еффективність, та не буле працювати нижче певної т-ри за бортом.
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