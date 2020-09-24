RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 683684685686>
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 19:28

Коротко толково і по суті про інвестицію в нерухомість

greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11189
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:19

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх написав:Та й, взагалі, я собі планував "їхнє" опалення використовувати лише в ванній - поставити 1 радіатор!

Вже говорив раніше, але повторюся, що не варто економити на одному радіаторі, парі вентилів і 20м труби, щоб залишити кімнату без водяного опалення.:))
Як резерв чи підігрів в міжсезоння кондиціонером - найдешевший варіант, конвектор чи класичний обігрівач в 1,5-3 рази дорожче, але з ростом цін в 2-3рази в найближчі 3-5років на електроенергію проектувати його, як основний вид обігріву не далекоглядно.
Але думаю, що думати вас навчили:)), тому й квартиранти самі придумать чим грітися, якщо перебої з електропостачанням виникатимуть.
stryzhko
 
Повідомлень: 1658
З нами з: 04.10.16
Подякував: 382 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:31

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  stryzhko написав:щоб залишити кімнату без водяного опалення

Та зрозумійте - е/е там просто мусить бути!
Не будуть же оредарі сидіти з термосами? :)
  stryzhko написав:Як резерв чи підігрів в міжсезоння кондиціонером - найдешевший варіант, конвектор чи класичний обігрівач в 1,5-3 рази дорожче

А з цього місця, будь ласка, більш детальніше.
Може я щось пропустив і кондиціонери з встановленням стали дешевші 5тис. грн? :)
Так, як звичайні е- радіатори коштують по 3-4тис!(є й дешевші)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 266
З нами з: 18.03.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:37

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:А потім Рієлівське ОСББ зробить фіксований платіж+лічильник

Фіксований, може зробити лише невеликий - типу за обслуговування котельні.
А далі - що напалять орендарі -то і їхнє!(+ "фіксований")
А як ще більше їхня УК обнагліє - стану головою ОСББ і все в будинку тоді заграє новими барвами! :)))))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 266
З нами з: 18.03.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:55

  Успіх написав:
  Bolt написав:А потім Рієлівське ОСББ зробить фіксований платіж+лічильник

Фіксований, може зробити лише невеликий - типу за обслуговування котельні.
А далі - що напалять орендарі -то і їхнє!(+ "фіксований")
А як ще більше їхня УК обнагліє - стану головою ОСББ і все в будинку тоді заграє новими барвами! :)))))

Фіксований буде за обігрів місць спільного користування.
Bolt
 
Повідомлень: 645
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:58

  Успіх написав:
  stryzhko написав:щоб залишити кімнату без водяного опалення

Та зрозумійте - е/е там просто мусить бути!
Не будуть же оредарі сидіти з термосами? :)
  stryzhko написав:Як резерв чи підігрів в міжсезоння кондиціонером - найдешевший варіант, конвектор чи класичний обігрівач в 1,5-3 рази дорожче

А з цього місця, будь ласка, більш детальніше.
Може я щось пропустив і кондиціонери з встановленням стали дешевші 5тис. грн? :)
Так, як звичайні е- радіатори коштують по 3-4тис!(є й дешевші)

Обігрів кондиціонером може бути еффективнішим за калорифер, за умови, що він працює за принципом теплового насосу.Але такі стстеми по перше дорогі, а по друге ТН типу повітря-повітря має малу еффективність, та не буле працювати нижче певної т-ри за бортом.
Bolt
 
Повідомлень: 645
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Фіксований буде за обігрів місць спільного користування

А що, зараз десь ставлять радіатори в МЗК?
  Bolt написав:по перше дорогі

Це і є основа основ!!!
Нах кондюк за 20К+(типпаче для орендарів), якщо можна поставити звичайний е-радіатор за 2К, а на решту 18К - можна 2-3р. грітись за ці кошти!!!
ДумайТЕ! ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 266
З нами з: 18.03.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:47

  Успіх написав:
  stryzhko написав:розкорковують депозитні банки й пірнають у бетон:))

Це - я весь минулий рік казав і зараз кажу - краще вже в бетон, ніж тримати в банках під такі смішні %, а ще й тепер, коли ціни на все(а особливо на продукти) злетіли з орбіти!
Тож, нехай всі кричать, що оренда - падає, що нерухомість дорожче не продаси, ніж взяв, що бетон омно і т.п.....
А я твердо ще раз скажу - "Бетон - "омно", але альтернативи йому в Україні - немає!!!"
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D

Якщо станеться, то з нерухомості ти довго будеш витягувати свого бетонопісюна. Можливо роками.
А з депошка ... поназабивав стовпчиків і наставив драбинок ... і жива копійка є регулярно в кінці депо.

Так що в бетон лізти, то тре мати впевненість, що десь 7..10 років тобі в ньому сидіти і не рипатися.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24120
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1855 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:50

  Львівський БатяР написав:
Цікаво, що Я не пригадаю, щоб Ви десь за це згадували. Просто Я так розумію, що виходить що ви порівнювали ціну в повноцвнних газифікованих будинках з Вашим не повноцінним.
Звідси думалось, що недолік тільки один - локація, але виявляється, що є ще й інший - відсутність газу.


Доляр успішно переплатив за неліквід.
Щсоь подібне в Києві біля ШРТ на даний момент 18...20Кгрн. м2
Рік тому 17...19Кгрн м2, а у 2019 за 15Кгрн. м2

Не ясно, від чого поросячий радісний визг?

Раденьке бо ....
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24120
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1855 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:56

  Успіх написав:
  Bolt написав:Фіксований буде за обігрів місць спільного користування

А що, зараз десь ставлять радіатори в МЗК?
  Bolt написав:по перше дорогі

Це і є основа основ!!!
Нах кондюк за 20К+(типпаче для орендарів), якщо можна поставити звичайний е-радіатор за 2К, а на решту 18К - можна 2-3р. грітись за ці кошти!!!
ДумайТЕ! ;)

а що потім, через 2..3 р.? грітися в мінус?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24120
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1855 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 683684685686>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 1030, 1031, 1032
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
10316 1361585
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 11:29
akurt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 168, 169, 170
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1697 239243
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 10:52
Вкладчик1234
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 21, 22, 23
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
228 24750
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.