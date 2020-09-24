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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 кві, 2021 19:28
Коротко толково і по суті про інвестицію в нерухомість
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greenozon
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Додано: Сер 14 кві, 2021 22:19
Успіх написав:Та й, взагалі, я собі планував "їхнє" опалення використовувати лише в ванній - поставити 1 радіатор!
Вже говорив раніше, але повторюся, що не варто економити на одному радіаторі, парі вентилів і 20м труби, щоб залишити кімнату без водяного опалення.
)
Як резерв чи підігрів в міжсезоння кондиціонером - найдешевший варіант, конвектор чи класичний обігрівач в 1,5-3 рази дорожче, але з ростом цін в 2-3рази в найближчі 3-5років на електроенергію проектувати його, як основний вид обігріву не далекоглядно.
Але думаю, що думати вас навчили:)), тому й квартиранти самі придумать чим грітися, якщо перебої з електропостачанням виникатимуть.
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stryzhko
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Додано: Чет 15 кві, 2021 08:31
stryzhko написав:
щоб залишити кімнату без водяного опалення
Та зрозумійте - е/е там просто мусить бути!
Не будуть же оредарі сидіти з термосами?
stryzhko написав:
Як резерв чи підігрів в міжсезоння кондиціонером - найдешевший варіант, конвектор чи класичний обігрівач в 1,5-3 рази дорожче
А з цього місця, будь ласка, більш детальніше.
Може я щось пропустив і кондиціонери з встановленням стали дешевші 5тис. грн?
Так, як звичайні е- радіатори коштують по 3-4тис!(є й дешевші)
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Додано: Чет 15 кві, 2021 08:37
Bolt написав:
А потім Рієлівське ОСББ зробить фіксований платіж+лічильник
Фіксований, може зробити лише невеликий - типу за обслуговування котельні.
А далі - що напалять орендарі -то і їхнє!(+ "фіксований")
А як ще більше їхня УК обнагліє - стану головою ОСББ і все в будинку тоді заграє новими барвами!
))))
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Додано: Чет 15 кві, 2021 09:55
Успіх написав: Bolt написав:
А потім Рієлівське ОСББ зробить фіксований платіж+лічильник
Фіксований, може зробити лише невеликий - типу за обслуговування котельні.
А далі - що напалять орендарі -то і їхнє!(+ "фіксований")
А як ще більше їхня УК обнагліє - стану головою ОСББ і все в будинку тоді заграє новими барвами!
))))
Фіксований буде за обігрів місць спільного користування.
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Bolt
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Додано: Чет 15 кві, 2021 09:58
Успіх написав: stryzhko написав:
щоб залишити кімнату без водяного опалення
Та зрозумійте - е/е там просто мусить бути!
Не будуть же оредарі сидіти з термосами?
stryzhko написав:
Як резерв чи підігрів в міжсезоння кондиціонером - найдешевший варіант, конвектор чи класичний обігрівач в 1,5-3 рази дорожче
А з цього місця, будь ласка, більш детальніше.
Може я щось пропустив і кондиціонери з встановленням стали дешевші 5тис. грн?
Так, як звичайні е- радіатори коштують по 3-4тис!(є й дешевші)
Обігрів кондиціонером може бути еффективнішим за калорифер, за умови, що він працює за принципом теплового насосу.Але такі стстеми по перше дорогі, а по друге ТН типу повітря-повітря має малу еффективність, та не буле працювати нижче певної т-ри за бортом.
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Bolt
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Додано: Чет 15 кві, 2021 10:43
Bolt написав:
Фіксований буде за обігрів місць спільного користування
А що, зараз десь ставлять радіатори в МЗК?
Bolt написав:
по перше дорогі
Це і є основа основ!!!
Нах кондюк за 20К+(типпаче для орендарів), якщо можна поставити звичайний е-радіатор за 2К, а на решту 18К - можна 2-3р. грітись за ці кошти!!!
ДумайТЕ!
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Додано: Чет 15 кві, 2021 10:47
Успіх написав: stryzhko написав:
розкорковують депозитні банки й пірнають у бетон:))
Це - я весь минулий рік казав і зараз кажу - краще вже в бетон, ніж тримати в банках під такі смішні %, а ще й тепер, коли ціни на все(а особливо на продукти) злетіли з орбіти!
Тож, нехай всі кричать, що оренда - падає, що нерухомість дорожче не продаси, ніж взяв, що бетон омно і т.п.....
А я твердо ще раз скажу - "Бетон - "омно", але альтернативи йому в Україні - немає!!!"
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
Якщо станеться, то з нерухомості ти довго будеш витягувати свого бетонопісюна. Можливо роками.
А з депошка ... поназабивав стовпчиків і наставив драбинок ... і жива копійка є регулярно в кінці депо.
Так що в бетон лізти, то тре мати впевненість, що десь 7..10 років тобі в ньому сидіти і не рипатися.
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flyman
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Додано: Чет 15 кві, 2021 10:50
Львівський БатяР написав:
Цікаво, що Я не пригадаю, щоб Ви десь за це згадували. Просто Я так розумію, що виходить що ви порівнювали ціну в повноцвнних газифікованих будинках з Вашим не повноцінним.
Звідси думалось, що недолік тільки один - локація, але виявляється, що є ще й інший - відсутність газу.
Доляр успішно переплатив за неліквід.
Щсоь подібне в Києві біля ШРТ на даний момент 18...20Кгрн. м2
Рік тому 17...19Кгрн м2, а у 2019 за 15Кгрн. м2
Не ясно, від чого поросячий радісний визг?
Раденьке бо ....
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Додано: Чет 15 кві, 2021 10:56
Успіх написав: Bolt написав:
Фіксований буде за обігрів місць спільного користування
А що, зараз десь ставлять радіатори в МЗК?
Bolt написав:
по перше дорогі
Це і є основа основ!!!
Нах кондюк за 20К+(типпаче для орендарів), якщо можна поставити звичайний е-радіатор за 2К, а на решту 18К - можна 2-3р. грітись за ці кошти!!!
ДумайТЕ!
а що потім, через 2..3 р.? грітися в мінус?
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