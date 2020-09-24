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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 683684685686
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 11:18

Народжуваність в Україні за п’ять років впала на 29%
Загальна народжуваність в Україні за останні 6 років:

2015 рік – 411 783;

2016 рік – 397 039 (-3,58%);

2017 рік – 363 987 (-8,32%);

2018 рік – 335 874 (-7,72%);

2019 рік – 308 817 (-8,06%);

2020 рік – 293 457 (-4,91%).
https://news.obozrevatel.com/ukr/societ ... rafiki.htm
jump
 
Повідомлень: 3538
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  #<1 ... 683684685686
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