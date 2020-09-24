Загальна народжуваність в Україні за останні 6 років:
2015 рік – 411 783;
2016 рік – 397 039 (-3,58%);
2017 рік – 363 987 (-8,32%);
2018 рік – 335 874 (-7,72%);
2019 рік – 308 817 (-8,06%);
2020 рік – 293 457 (-4,91%).
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Додано: Чет 15 кві, 2021 11:18
Народжуваність в Україні за п’ять років впала на 29%
Загальна народжуваність в Україні за останні 6 років:
2015 рік – 411 783;
2016 рік – 397 039 (-3,58%);
2017 рік – 363 987 (-8,32%);
2018 рік – 335 874 (-7,72%);
2019 рік – 308 817 (-8,06%);
2020 рік – 293 457 (-4,91%).
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