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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 682683684685
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:56

  Успіх написав:
  Bolt написав:Фіксований буде за обігрів місць спільного користування

А що, зараз десь ставлять радіатори в МЗК?
  Bolt написав:по перше дорогі

Це і є основа основ!!!
Нах кондюк за 20К+(типпаче для орендарів), якщо можна поставити звичайний е-радіатор за 2К, а на решту 18К - можна 2-3р. грітись за ці кошти!!!
ДумайТЕ! ;)

а що потім, через 2..3 р.? грітися в мінус?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 11:18

Народжуваність в Україні за п’ять років впала на 29%
Загальна народжуваність в Україні за останні 6 років:

2015 рік – 411 783;

2016 рік – 397 039 (-3,58%);

2017 рік – 363 987 (-8,32%);

2018 рік – 335 874 (-7,72%);

2019 рік – 308 817 (-8,06%);

2020 рік – 293 457 (-4,91%).
https://news.obozrevatel.com/ukr/societ ... rafiki.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх написав:А з цього місця, будь ласка, більш детальніше.
Може я щось пропустив і кондиціонери з встановленням стали дешевші 5тис. грн? :)
Так, як звичайні е- радіатори коштують по 3-4тис!(є й дешевші)

Мова була про вартість 1 кВт тепла, як вище вже уточнили, а не капіталовкладень. Зараз Ц0 1,35грн, е/е 1,68грн, тепловий насос в міжсезоння 0.5-1.68грн. Якщо кондиціонер взагалі на літо не планується, то можу лише поспівчувати квартирантам))
Все таки ймовірність зростання цін на е/е з лімітом, наприклад, понад 500кВт в найближчі пару років до 3-4грн досить висока, що буде значно дорожче за ЦО, а варіант просто відкрити вентилі на радіаторі і вимкнути конвектор можна зробити лише з демонтажем напольного покриття :)) Тому хоч на труби вже розкошеліться, якщо на радіатор не вистачить.:))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:32

  flyman написав:
  Успіх написав:
  stryzhko написав:розкорковують депозитні банки й пірнають у бетон:))

Це - я весь минулий рік казав і зараз кажу - краще вже в бетон, ніж тримати в банках під такі смішні %, а ще й тепер, коли ціни на все(а особливо на продукти) злетіли з орбіти!
Тож, нехай всі кричать, що оренда - падає, що нерухомість дорожче не продаси, ніж взяв, що бетон омно і т.п.....
А я твердо ще раз скажу - "Бетон - "омно", але альтернативи йому в Україні - немає!!!"
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D

Якщо станеться, то з нерухомості ти довго будеш витягувати свого бетонопісюна. Можливо роками.
А з депошка ... поназабивав стовпчиків і наставив драбинок ... і жива копійка є регулярно в кінці депо.

Так що в бетон лізти, то тре мати впевненість, що десь 7..10 років тобі в ньому сидіти і не рипатися.

Хто знав, що минулого року тре було в цукор вкладатися +100%.Це крутіше смарта Долярчика.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:Так що в бетон лізти, то тре мати впевненість, що десь 7..10 років тобі в ньому сидіти і не рипатися

Якщо я його зразу брав в першу чергу для оренди(а вже варіант б)-перепродаж) - то ясен пень, що розраховував сидіти в ньому, мінімум, 5р.!
  flyman написав:а що потім, через 2..3 р.? грітися в мінус?

Читай по буквах - квартира П І Д О Р Е Н Д У!!!

п.с.
От не розуміють я деяких тутешніх "доброзичливців" :)
Ну вклав би я 3-4ляма - ну то ще десь трошечки можна б було позловтішатись над цією інвестицією :)
Але я вклав "смішні кошти" - всього лиш 450Кгрн!!!
450 Карл!!!
Та деякі кренделі, за такі гроші (або й дорожче) беруть автівку і розбивають за тиждень/місяць і фффсьо!!! :)

Тож, шановні, випийте валеріянки і не переймайтесь за МОЄ!!!
Переймайтесь краще - за своє! ;)
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:39

  Успіх написав:
  flyman написав:Так що в бетон лізти, то тре мати впевненість, що десь 7..10 років тобі в ньому сидіти і не рипатися

Якщо я його зразу брав в першу чергу для оренди(а вже варіант б)-перепродаж) - то ясен пень, що розраховував сидіти в ньому, мінімум, 5р.!
  flyman написав:а що потім, через 2..3 р.? грітися в мінус?

Читай по буквах - квартира П І Д О Р Е Н Д У!!!

п.с.
От не розуміють я деяких тутешніх "доброзичливців" :)
Ну вклав би я 3-4ляма - ну то ще десь трошечки можна б було позловтішатись над цією інвестицією :)
Але я вклав "смішні кошти" - всього лиш 450Кгрн!!!
450 Карл!!!
Та деякі кренделі, за такі гроші (або й дорожче) беруть автівку і розбивають за тиждень/місяць і фффсьо!!! :)

Тож, шановні, випийте валеріянки і не переймайтесь за МОЄ!!!
Переймайтесь краще - за своє! ;)

і шо, твій П І Д О Р Е Н Д А Р відслюнявить тобі 3кгрн оренди і зверху ще 3кгрн за електику і ще півкіля комуналі, прям шас.

зі.
щоти мелеш, чим хвалишся, якщо за менші гроші можна було взяти
400Кгрн повноцінну 1к на оКРЖН
250Кгр смарт в Києві біля метро
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:на оКРЖН
....... Києві біля

Читай назву гілки повільно, шевелячи губами!©
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:38

  Успіх написав:
  flyman написав:на оКРЖН
....... Києві біля

Читай назву гілки повільно, шевелячи губами!©

написав той, хто флудерастить в темі КРЖН
flyman
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  #<1 ... 682683684685
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