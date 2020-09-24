Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:А з цього місця, будь ласка, більш детальніше. Може я щось пропустив і кондиціонери з встановленням стали дешевші 5тис. грн? Так, як звичайні е- радіатори коштують по 3-4тис!(є й дешевші)
Мова була про вартість 1 кВт тепла, як вище вже уточнили, а не капіталовкладень. Зараз Ц0 1,35грн, е/е 1,68грн, тепловий насос в міжсезоння 0.5-1.68грн. Якщо кондиціонер взагалі на літо не планується, то можу лише поспівчувати квартирантам)) Все таки ймовірність зростання цін на е/е з лімітом, наприклад, понад 500кВт в найближчі пару років до 3-4грн досить висока, що буде значно дорожче за ЦО, а варіант просто відкрити вентилі на радіаторі і вимкнути конвектор можна зробити лише з демонтажем напольного покриття ) Тому хоч на труби вже розкошеліться, якщо на радіатор не вистачить.)
stryzhko написав:розкорковують депозитні банки й пірнають у бетон:))
Це - я весь минулий рік казав і зараз кажу - краще вже в бетон, ніж тримати в банках під такі смішні %, а ще й тепер, коли ціни на все(а особливо на продукти) злетіли з орбіти! Тож, нехай всі кричать, що оренда - падає, що нерухомість дорожче не продаси, ніж взяв, що бетон омно і т.п..... А я твердо ще раз скажу - "Бетон - "омно", але альтернативи йому в Україні - немає!!!" Тож - ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!
Якщо станеться, то з нерухомості ти довго будеш витягувати свого бетонопісюна. Можливо роками. А з депошка ... поназабивав стовпчиків і наставив драбинок ... і жива копійка є регулярно в кінці депо.
Так що в бетон лізти, то тре мати впевненість, що десь 7..10 років тобі в ньому сидіти і не рипатися.
Хто знав, що минулого року тре було в цукор вкладатися +100%.Це крутіше смарта Долярчика.
flyman написав:Так що в бетон лізти, то тре мати впевненість, що десь 7..10 років тобі в ньому сидіти і не рипатися
Якщо я його зразу брав в першу чергу для оренди(а вже варіант б)-перепродаж) - то ясен пень, що розраховував сидіти в ньому, мінімум, 5р.!
flyman написав:а що потім, через 2..3 р.? грітися в мінус?
Читай по буквах - квартира П І Д О Р Е Н Д У!!!
п.с. От не розуміють я деяких тутешніх "доброзичливців" Ну вклав би я 3-4ляма - ну то ще десь трошечки можна б було позловтішатись над цією інвестицією Але я вклав "смішні кошти" - всього лиш 450Кгрн!!! 450 Карл!!! Та деякі кренделі, за такі гроші (або й дорожче) беруть автівку і розбивають за тиждень/місяць і фффсьо!!!
Тож, шановні, випийте валеріянки і не переймайтесь за МОЄ!!! Переймайтесь краще - за своє!
flyman написав:Так що в бетон лізти, то тре мати впевненість, що десь 7..10 років тобі в ньому сидіти і не рипатися
Якщо я його зразу брав в першу чергу для оренди(а вже варіант б)-перепродаж) - то ясен пень, що розраховував сидіти в ньому, мінімум, 5р.!
flyman написав:а що потім, через 2..3 р.? грітися в мінус?
Читай по буквах - квартира П І Д О Р Е Н Д У!!!
п.с. От не розуміють я деяких тутешніх "доброзичливців" Ну вклав би я 3-4ляма - ну то ще десь трошечки можна б було позловтішатись над цією інвестицією Але я вклав "смішні кошти" - всього лиш 450Кгрн!!! 450 Карл!!! Та деякі кренделі, за такі гроші (або й дорожче) беруть автівку і розбивають за тиждень/місяць і фффсьо!!!
Тож, шановні, випийте валеріянки і не переймайтесь за МОЄ!!! Переймайтесь краще - за своє!
і шо, твій П І Д О Р Е Н Д А Р відслюнявить тобі 3кгрн оренди і зверху ще 3кгрн за електику і ще півкіля комуналі, прям шас.
зі. щоти мелеш, чим хвалишся, якщо за менші гроші можна було взяти 400Кгрн повноцінну 1к на оКРЖН 250Кгр смарт в Києві біля метро