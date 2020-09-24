І вибачте, до дупи та вартість, як саме "обладнання" - дороге/довгоокупне!!!
Вкладати туєву хучу коштів в орендну квартиру, що би що?
А як продам за 3р.? Що, хтось мені доплатить за б/у кондюк?
п.с.
Ні, от просто бачу, що більшість - просто не може без того, щоб не всунути кудись зайві кошти!
п.с.2
В свою квартиру (для себе) - та пхайте в неї коштів, хоч скільки влізе(хоч це теж по-дурному) але то типу для вашого комфорту і ви збираєтесь в ній жити до кінця життя!
А в квартиру "під оренду" - пхати щось зайве - це, м'яко кажучи - НЕ розумно!!!