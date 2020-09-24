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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 683684685686
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 10:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  stryzhko написав:Мова була про вартість 1 кВт тепла

І вибачте, до дупи та вартість, як саме "обладнання" - дороге/довгоокупне!!!
Вкладати туєву хучу коштів в орендну квартиру, що би що?

А як продам за 3р.? Що, хтось мені доплатить за б/у кондюк?

п.с.
Ні, от просто бачу, що більшість - просто не може без того, щоб не всунути кудись зайві кошти! :)

п.с.2
В свою квартиру (для себе) - та пхайте в неї коштів, хоч скільки влізе(хоч це теж по-дурному) але то типу для вашого комфорту і ви збираєтесь в ній жити до кінця життя!
А в квартиру "під оренду" - пхати щось зайве - це, м'яко кажучи - НЕ розумно!!!
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 11:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:в мене на 15 м2 в Києві в смарті ремонт вийшов у 160Кгрн,
але я палець об палець не вдарив, тільки дав ключі прорабу перед ремонтом і забрав їх уже коли все було зроблено "під ключ" (тільки мебель докупити)

Коли здача під 0-орендаря планується?
І чи пораховано вже прОцент майбутніх річних?
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 11:47

В неуспіха вийде ремонт 100К на 33м.кв.
І потім буде вихвалятися дещевим ремонтом)).
В мене утеплення будинку 400К вийшло. Ясно можна і за 150К утеплити)) ну це неякісними нашими матеріалами....
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 15:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:В мене утеплення будинку 400К вийшло.

Яка ціна м2?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 17:46

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

Я б радив панам, які заходять сюди ТІЛЬКИ ДЛЯ ТОГО, щоб почесати своє ЧСВ - робити це десь в іншому місці!
Або створити гілку - Львівська нерухомість ДЛЯ СЕБЕ і там мірятись своїми піциками! :mrgreen: :lol:
А тут гілка ПРО ЗДАЧУ В ОРЕНДУ!!!
Гілка для панів, які вміють думати - а не ловити спадщини і рахувати, що вони чогось досягли!
Гілка для панів, які дійшли до успіху з нуля! 8)
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:00

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:А тут гілка ПРО ЗДАЧУ В ОРЕНДУ!!!

Ні, про купіплю під оренду...а здастся вона чи ні то справа десята.
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