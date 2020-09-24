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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 кві, 2021 10:56
stryzhko написав:
Мова була про вартість 1 кВт тепла
І вибачте, до дупи та вартість, як саме "обладнання" - дороге/довгоокупне!!!
Вкладати туєву хучу коштів в орендну квартиру, що би що?
А як продам за 3р.? Що, хтось мені доплатить за б/у кондюк?
п.с.
Ні, от просто бачу, що більшість - просто не може без того, щоб не всунути кудись зайві кошти!
п.с.2
В свою квартиру (для себе) - та пхайте в неї коштів, хоч скільки влізе(хоч це теж по-дурному) але то типу для вашого комфорту і ви збираєтесь в ній жити до кінця життя!
А в квартиру "під оренду" - пхати щось зайве - це, м'яко кажучи - НЕ розумно!!!
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Додано: Суб 17 кві, 2021 11:38
flyman написав:
в мене на 15 м2 в Києві в смарті ремонт вийшов у 160Кгрн,
але я палець об палець не вдарив, тільки дав ключі прорабу перед ремонтом і забрав їх уже коли все було зроблено "під ключ" (тільки мебель докупити)
Коли здача під 0-орендаря планується?
І чи пораховано вже прОцент майбутніх річних?
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Додано: Суб 17 кві, 2021 11:47
В неуспіха вийде ремонт 100К на 33м.кв.
І потім буде вихвалятися дешевим ремонтом)).
В мене утеплення будинку 400К вийшло. Ясно можна і за 150К утеплити)) ну це неякісними нашими матеріалами....
Востаннє редагувалось Ethereum
в Суб 17 кві, 2021 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 кві, 2021 15:09
Ethereum написав:
В мене утеплення будинку 400К вийшло.
Яка ціна м2?
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Додано: Суб 17 кві, 2021 17:46
Я б радив панам, які заходять сюди ТІЛЬКИ ДЛЯ ТОГО, щоб почесати своє ЧСВ - робити це десь в іншому місці!
Або створити гілку - Львівська нерухомість ДЛЯ СЕБЕ і там мірятись своїми піциками!
А тут гілка ПРО ЗДАЧУ В ОРЕНДУ!!!
Гілка для панів, які вміють думати - а не ловити спадщини і рахувати, що вони чогось досягли!
Гілка для панів, які дійшли до успіху з нуля!
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Додано: Суб 17 кві, 2021 18:00
Успіх написав:
А тут гілка ПРО ЗДАЧУ В ОРЕНДУ!!!
Ні, про купіплю під оренду...а здастся вона чи ні то справа десята.
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Додано: Суб 17 кві, 2021 21:17
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Додано: Суб 17 кві, 2021 23:35
Квесторе_поверніться написав: Ethereum написав:
В мене утеплення будинку 400К вийшло.
Яка ціна м2?
600-850 . Ще залежить яка фарба і матеріали(відкоси). Брав Польша,Словаччина.
Цоколь пінопласт який кращий,верх дорожчий брав матеріал. Дало -30% ефекту зимою по оплатах.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 07:55
Ethereum написав: Квесторе_поверніться написав: Ethereum написав:
В мене утеплення будинку 400К вийшло.
Яка ціна м2?
600-850 . Ще залежить яка фарба і матеріали(відкоси). Брав Польша,Словаччина.
Цоколь пінопласт який кращий,верх дорожчий брав матеріал. Дало -30% ефекту зимою по оплатах.
Дякую за інфо. За скільки приблизно років окупиться вкладення в утеплення?
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