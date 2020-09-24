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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 684685686687
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:27

  ol_zy написав:
  Успіх написав:І вибачте, до дупи та вартість, як саме "обладнання" - дороге/довгоокупне!!!
Вкладати туєву хучу коштів в орендну квартиру, що би що?

Электробатарея 700Вт - 2300 грн /шт, на 30 кв.м хватит 3-х штук. Терморегулятор - 16-20 дол. (программируемый по дням недели с ЖК-дисплеем). Нп каждое помещение по 1-й штуке, т.е. тоже оеоло 3шт.
Работы по установке - 0.
Проводка - достаточно стандартной. Пиковое потребление 700Вт с батареи. Если все 3 включить одновременно как чайник будет.
Ну если 8-9К грн - это куева туча денег, то да лучше сэкономить и поставить радиаторы с трубами котлом водой и прочим - это "дешевле" выйдет.
А ну да еще бойлер 80л на горячую воду, если котел вообще выкинуть, еще около 3к грн, только выбирать с легким доступом для замены ТЕНа - раз в 2-4 года из-за плохой воды могут выходить из строя - цена ТЕНа 150-300грн.

Це ви не мені мали написати - я якраз з цим і погоджуюсь!
Я якраз і казав, що краще таких 1-2 ел-радіатори поставити і все - дешево і сердито!
На відміну від водяних радіаторів/розводки труб, чи встановлення кондиціонера!
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:31

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Квесторе_поверніться написав:За скільки приблизно років окупиться вкладення в утеплення?

От! От супер запитання!!! :)
400К - це ж скільки років потрібно? 6-8-10???
Ну нехай, це ж для себе - то пів-біди!
Але, чи хтось би таке робив для орендної квартири???
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:37

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:в мене на 15 м2 в Києві в смарті ремонт вийшов у 160Кгрн,
але я палець об палець не вдарив, тільки дав ключі прорабу перед ремонтом і забрав їх уже коли все було зроблено "під ключ" (тільки мебель докупити)

Коли здача під 0-орендаря планується?
І чи пораховано вже прОцент майбутніх річних?

Ця здаватися поки що не буде, дуже козирна локація (особливо при лохдаунах).
Для себе, а не в оренду!
Тобто плацдарм оточення Києва кавалірками перемістився із оКРЖН в саме серце КРЖН.
Може піде під здачу разом із іншими кавалірками, коли будуть готові до ужитку.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 18 кві, 2021 10:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:42

  ol_zy написав:
  Успіх написав:І вибачте, до дупи та вартість, як саме "обладнання" - дороге/довгоокупне!!!
Вкладати туєву хучу коштів в орендну квартиру, що би що?

Электробатарея 700Вт - 2300 грн /шт, на 30 кв.м хватит 3-х штук. Терморегулятор - 16-20 дол. (программируемый по дням недели с ЖК-дисплеем). Нп каждое помещение по 1-й штуке, т.е. тоже оеоло 3шт.
Работы по установке - 0.
Проводка - достаточно стандартной. Пиковое потребление 700Вт с батареи. Если все 3 включить одновременно как чайник будет.
Ну если 8-9К грн - это куева туча денег, то да лучше сэкономить и поставить радиаторы с трубами котлом водой и прочим - это "дешевле" выйдет.
А ну да еще бойлер 80л на горячую воду, если котел вообще выкинуть, еще около 3к грн, только выбирать с легким доступом для замены ТЕНа - раз в 2-4 года из-за плохой воды могут выходить из строя - цена ТЕНа 150-300грн.

Думаю, що дешевше буде поставити фільтр на воду.
В нас ОСББ поставоло фільтр і насос на воду, не пам"ятаю чи по 300 чи по 500 грн вийшло з квартири, так в кип"ятильник після цього втратив всю накип!
Так що моя порада подумати про очистку води, тоді крім заміни ТЕНа ще буде багато позитивних ефектів - від ліпшого прання, до смачніших борщів на воді з крану.
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:45

  ol_zy написав:
  Успіх написав:І вибачте, до дупи та вартість, як саме "обладнання" - дороге/довгоокупне!!!
Вкладати туєву хучу коштів в орендну квартиру, що би що?

Электробатарея 700Вт - 2300 грн /шт, на 30 кв.м хватит 3-х штук. Терморегулятор - 16-20 дол. (программируемый по дням недели с ЖК-дисплеем). Нп каждое помещение по 1-й штуке, т.е. тоже оеоло 3шт.
Работы по установке - 0.
Проводка - достаточно стандартной. Пиковое потребление 700Вт с батареи. Если все 3 включить одновременно как чайник будет.
Ну если 8-9К грн - это куева туча денег, то да лучше сэкономить и поставить радиаторы с трубами котлом водой и прочим - это "дешевле" выйдет.
А ну да еще бойлер 80л на горячую воду, если котел вообще выкинуть, еще около 3к грн, только выбирать с легким доступом для замены ТЕНа - раз в 2-4 года из-за плохой воды могут выходить из строя - цена ТЕНа 150-300грн.

Для електронагріву є зміст переключитися на двозонний тариф.
В мене в кавалірці виходить 1КВт в середньому 1.2 грн.
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:52

  Успіх написав:
  Квесторе_поверніться написав:За скільки приблизно років окупиться вкладення в утеплення?

От! От супер запитання!!! :)
400К - це ж скільки років потрібно? 6-8-10???
Ну нехай, це ж для себе - то пів-біди!
Але, чи хтось би таке робив для орендної квартири???

Підтримаю питання...

Який ROI у цього вкладення?
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