Додано: Нед 18 кві, 2021 18:27

Попробую порахувати.Я свій будинок утеплював в 2011 році.Робота 80грн/кв.м+матеріали.Десь получилося ~40000грн, бакс по 8 =5000$.Тут треба врахувати, що якщо навіть не утеплювати все одно будинок треба штукатурити, фарбуати.Так, що там не дуже велика різниця получається.Нехай якби тільки штукатурив та фарбував то пів ціни, тобто 2500$.,Тоді газ був якщо меньше 2500кубів то по 78коп.Тобто якщо напалював зимою по 400кубів /міс, то було аж 320грн або 10% моєї ЗП на той час.Зара стараюсь економити влізаю в 300-350кубів, 2400-2800грн, що аж ні як не 10% від мого доходуЯкби не було утеплення то споживання було би десь на 30%більше(можливо і більше).Тобто за сезон розхід би буд ~на 600-700кубів більше.7 газ+2доставка~6000грн економія за сезон.Тобто десь утеплення відібється за 12 років.Оскільки в будинку опалення вже працює 10років, тобто через 2 роки я вийду в +.Звичайно розрахунки наближені, але принаймні порядок цифр такий.