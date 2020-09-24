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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:27
ol_zy написав: Успіх написав:
І вибачте, до дупи та вартість, як саме "обладнання" - дороге/довгоокупне!!!
Вкладати туєву хучу коштів в орендну квартиру, що би що?
Электробатарея 700Вт - 2300 грн /шт, на 30 кв.м хватит 3-х штук. Терморегулятор - 16-20 дол. (программируемый по дням недели с ЖК-дисплеем). Нп каждое помещение по 1-й штуке, т.е. тоже оеоло 3шт.
Работы по установке - 0.
Проводка - достаточно стандартной. Пиковое потребление 700Вт с батареи. Если все 3 включить одновременно как чайник будет.
Ну если 8-9К грн - это куева туча денег, то да лучше сэкономить и поставить радиаторы с трубами котлом водой и прочим - это "дешевле" выйдет.
А ну да еще бойлер 80л на горячую воду, если котел вообще выкинуть, еще около 3к грн, только выбирать с легким доступом для замены ТЕНа - раз в 2-4 года из-за плохой воды могут выходить из строя - цена ТЕНа 150-300грн.
Це ви не мені мали написати - я якраз з цим і погоджуюсь!
Я якраз і казав, що краще таких 1-2 ел-радіатори поставити і все - дешево і сердито!
На відміну від водяних радіаторів/розводки труб, чи встановлення кондиціонера!
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:31
Квесторе_поверніться написав:
За скільки приблизно років окупиться вкладення в утеплення?
От! От супер запитання!!!
400К - це ж скільки років потрібно? 6-8-10???
Ну нехай, це ж для себе - то пів-біди!
Але, чи хтось би таке робив для орендної квартири???
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:37
Квесторе_поверніться написав: flyman написав:
в мене на 15 м2 в Києві в смарті ремонт вийшов у 160Кгрн,
але я палець об палець не вдарив, тільки дав ключі прорабу перед ремонтом і забрав їх уже коли все було зроблено "під ключ" (тільки мебель докупити)
Коли здача під 0-орендаря планується?
І чи пораховано вже прОцент майбутніх річних?
Ця здаватися поки що не буде, дуже козирна локація (особливо при лохдаунах).
Для себе, а не в оренду!
Тобто плацдарм оточення Києва кавалірками перемістився із оКРЖН в саме серце КРЖН.
Може піде під здачу разом із іншими кавалірками, коли будуть готові до ужитку.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 18 кві, 2021 10:49, всього редагувалось 2 разів.
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2
Додано: Нед 18 кві, 2021 10:42
ol_zy написав: Успіх написав:
І вибачте, до дупи та вартість, як саме "обладнання" - дороге/довгоокупне!!!
Вкладати туєву хучу коштів в орендну квартиру, що би що?
Электробатарея 700Вт - 2300 грн /шт, на 30 кв.м хватит 3-х штук. Терморегулятор - 16-20 дол. (программируемый по дням недели с ЖК-дисплеем). Нп каждое помещение по 1-й штуке, т.е. тоже оеоло 3шт.
Работы по установке - 0.
Проводка - достаточно стандартной. Пиковое потребление 700Вт с батареи. Если все 3 включить одновременно как чайник будет.
Ну если 8-9К грн - это куева туча денег, то да лучше сэкономить и поставить радиаторы с трубами котлом водой и прочим - это "дешевле" выйдет.
А ну да еще бойлер 80л на горячую воду, если котел вообще выкинуть, еще около 3к грн, только выбирать с легким доступом для замены ТЕНа - раз в 2-4 года из-за плохой воды могут выходить из строя - цена ТЕНа 150-300грн.
Думаю, що дешевше буде поставити фільтр на воду.
В нас ОСББ поставоло фільтр і насос на воду, не пам"ятаю чи по 300 чи по 500 грн вийшло з квартири, так в кип"ятильник після цього втратив всю накип!
Так що моя порада подумати про очистку води, тоді крім заміни ТЕНа ще буде багато позитивних ефектів - від ліпшого прання, до смачніших борщів на воді з крану.
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2
Додано: Нед 18 кві, 2021 10:45
ol_zy написав: Успіх написав:
І вибачте, до дупи та вартість, як саме "обладнання" - дороге/довгоокупне!!!
Вкладати туєву хучу коштів в орендну квартиру, що би що?
Электробатарея 700Вт - 2300 грн /шт, на 30 кв.м хватит 3-х штук. Терморегулятор - 16-20 дол. (программируемый по дням недели с ЖК-дисплеем). Нп каждое помещение по 1-й штуке, т.е. тоже оеоло 3шт.
Работы по установке - 0.
Проводка - достаточно стандартной. Пиковое потребление 700Вт с батареи. Если все 3 включить одновременно как чайник будет.
Ну если 8-9К грн - это куева туча денег, то да лучше сэкономить и поставить радиаторы с трубами котлом водой и прочим - это "дешевле" выйдет.
А ну да еще бойлер 80л на горячую воду, если котел вообще выкинуть, еще около 3к грн, только выбирать с легким доступом для замены ТЕНа - раз в 2-4 года из-за плохой воды могут выходить из строя - цена ТЕНа 150-300грн.
Для електронагріву є зміст переключитися на двозонний тариф.
В мене в кавалірці виходить 1КВт в середньому 1.2 грн.
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2
Додано: Нед 18 кві, 2021 10:52
Успіх написав: Квесторе_поверніться написав:За скільки приблизно років окупиться вкладення в утеплення?
От! От супер запитання!!!
400К - це ж скільки років потрібно? 6-8-10???
Ну нехай, це ж для себе - то пів-біди!
Але, чи хтось би таке робив для орендної квартири???
Підтримаю питання...
Який ROI у цього вкладення?
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change_pm
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1
Додано: Нед 18 кві, 2021 11:44
change_pm написав: Успіх написав: Квесторе_поверніться написав:За скільки приблизно років окупиться вкладення в утеплення?
От! От супер запитання!!!
400К - це ж скільки років потрібно? 6-8-10???
Ну нехай, це ж для себе - то пів-біди!
Але, чи хтось би таке робив для орендної квартири???
Підтримаю питання...
Який ROI у цього вкладення?
в мене таке саме було питання сьогодні.
Тре купити елемент CR2032 (для ПК, щоб годинник не збивався, як світло пропадає).
На Кардачах є від 5 грн. (на 1 рік має вистачити) і аж до 65 грн.
Я так подумав, а хай буде по 5 грн. але дві.
Мені не тре "вічна батарейка".
Пізніше напишу, чи не прогадав.
мораль:
якщо тебе цікавить короткосрок - береш дешево і сердито,
якщо граєш в довгу - робиш дорого, щоб "не пожовкло і не відпало" (с)
аналогічно із туфлями, можна купляти за 200..300 грн. на два сезони,
а можна взяти подорожче за 700..1000 грн, не менше як на пару років, але через 3 роки вони будуть "не модні"
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flyman
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2
Додано: Нед 18 кві, 2021 18:27
Попробую порахувати.Я свій будинок утеплював в 2011 році.Робота 80грн/кв.м+матеріали.Десь получилося ~40000грн, бакс по 8 =5000$.
Тут треба врахувати, що якщо навіть не утеплювати все одно будинок треба штукатурити, фарбуати.Так, що там не дуже велика різниця получається.Нехай якби тільки штукатурив та фарбував то пів ціни, тобто 2500$.,Тоді газ був якщо меньше 2500кубів то по 78коп.Тобто якщо напалював зимою по 400кубів /міс, то було аж 320грн або 10% моєї ЗП на той час.Зара стараюсь економити влізаю в 300-350кубів, 2400-2800грн, що аж ні як не 10% від мого доходу
Якби не було утеплення то споживання було би десь на 30%більше(можливо і більше).Тобто за сезон розхід би буд ~на 600-700кубів більше.7 газ+2доставка~6000грн економія за сезон.Тобто десь утеплення відібється за 12 років.Оскільки в будинку опалення вже працює 10років, тобто через 2 роки я вийду в +.
Звичайно розрахунки наближені, але принаймні порядок цифр такий.
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Bolt
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Додано: Нед 18 кві, 2021 18:50
Успіх написав:
Я якраз і казав, що краще таких 1-2 ел-радіатори поставити і все - дешево і сердито!
На відміну від водяних радіаторів/розводки труб, чи встановлення кондиціонера!
Зря - кондиционер не помешает или летом будете на паузу ставить сдачу? Есть не дорогие - как раз не жалко на аренду - 200-300 дол (особенно если брать зимой под новый год) + установка около 100 дол.
И кстати практически все сплит системы до -5 - -10*С успешно работают и обогрев им будет дешевле, правда до +5 - +10, когда ниже будет часто на оттаивание переключаться и будет не комфортно. Хотя как дополнение к электробатарее пойдет.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 18:59
Bolt написав:
Попробую порахувати.Я свій будинок утеплював в 2011 році.Робота 80грн/кв.м+матеріали.Десь получилося ~40000грн, бакс по 8 =5000$.
Тут треба врахувати, що якщо навіть не утеплювати все одно будинок треба штукатурити, фарбуати.Так, що там не дуже велика різниця получається.Нехай якби тільки штукатурив та фарбував то пів ціни, тобто 2500$.,Тоді газ був якщо меньше 2500кубів то по 78коп.Тобто якщо напалював зимою по 400кубів /міс, то було аж 320грн або 10% моєї ЗП на той час.Зара стараюсь економити влізаю в 300-350кубів, 2400-2800грн, що аж ні як не 10% від мого доходу
Якби не було утеплення то споживання було би десь на 30%більше(можливо і більше).Тобто за сезон розхід би буд ~на 600-700кубів більше.7 газ+2доставка~6000грн економія за сезон.Тобто десь утеплення відібється за 12 років.Оскільки в будинку опалення вже працює 10років, тобто через 2 роки я вийду в +.
Звичайно розрахунки наближені, але принаймні порядок цифр такий.
А как у вас так вышло до утепления было 400 кубов без экономии, а после утепления + экономия стало 300-350? Думаю реальная экономия 10-15% выходит, а если еще и экономить, то 5-10%.
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